Ferrari V12 a motore anteriore: la drag race definitiva | Video

Le Ferrari V12 a motore anteriore degli ultimi anni si legano alla tradizione delle “rosse” dell’era romantica, coi “buoi davanti al carro”, come soleva dire Enzo Ferrari. Queste granturismo profumano di fascino. Nel corso del tempo, notevoli passi in avanti sono stati compiuti sul piano ingegneristico e prestazionale, ma non sempre lo stile è cresciuto di qualità.

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Oggi possiamo gustare una drag race che mette a confronto alcune delle espressioni più nobili della specie. Ad organizzare la sfida di accelerazione, come al solito, ci hanno pensato gli specialisti di carwow. Protagoniste, sul nastro d’asfalto scelto per il match multiplo, sono delle Ferrari speciali. Eccole: 12Cilindri Spider, 812 GTS, F12berlinetta e 599 GTB.

Sulla carta, le prime due, che sono le più recenti, non dovrebbero avere problemi a tenere dietro le altre, ma ci si chiede se le cose andranno proprio così. Ovviamente non vi anticipiamo la risposta, demandata al video. Qui ci limitiamo a fare un ripasso delle caratteristiche principali delle Ferrari coinvolte nella drag race.

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Iniziamo dalla più “anziana”: la 599 GTB. Questa è spinta da un motore V12 aspirato da 6 litri, in grado di sviluppare 620 CV di potenza massima e 608 Nm di coppia, esercitati su un peso di 1.690 chilogrammi. La vettura fu lanciata nel 2006 ed è l’unica del gruppo a non essere dotata di un cambio a doppia frizione.

Accanto a lei, sul terreno di confronto, c’è la Ferrari F12berlinetta, spinta da un motore V12 aspirato da 6.3 litri, che sviluppa 740 CV e 690 Nm di coppia, su un peso di 1.630 chilogrammi. La potenza giunge alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. A lei va il titolo di auto più leggera del gruppo.

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La affianca, sulla striscia d’asfalto scelta per la drag race, una 812 GTS, alimentata da un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri, capace di erogare 800 CV e 718 Nm di coppia, su un peso di 1.700 chilogrammi. Pure qui l’energia giunge al suolo sulle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

A chiudere il cerchio delle protagoniste della nostra drag race ci pensa la Ferrari 12Cilindri Spider, mossa da un V12 aspirato da 6.5 ​​litri, che sviluppa 830 CV e 678 Nm di coppia, su un peso di 1.720 chilogrammi. A lei va il titolo di mezzo più potente e al tempo stesso più pesante del gruppo. Qui i purosangue del “cavallino rampante” scaricano la loro grinta sulle ruote posteriori mediante un cambio a doppia frizione a 8 rapporti.

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Giunti a questo punto vi starete chiedendo se le due “rosse” più recenti avranno vita facile nella drag race contro le progenitrici. Avete un solo modo per scoprirlo: cliccare sul tasto play del video. Buona visione!