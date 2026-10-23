Fiat Koala, fari fuori dagli schemi e anima Panda: Carscoops immagina la nuova elettrica

La futura Fiat Koala prende forma in un rendering realizzato da Thanos Pappas per Carscoops. L’illustratore immagina un piccolo veicolo elettrico dal design squadrato, ispirato al concept Ippo e posizionato al di sotto della Grande Panda. Si tratta di un’interpretazione indipendente; il design del modello di serie non è ancora stato svelato da Fiat.

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Fiat Koala: un rendering ispirato alla Ippo, all’insegna dell’originalità e della praticità

Il primo dettaglio che colpisce è il frontale. I fari di forma quadrata sporgono dalla carrozzeria e presentano un motivo luminoso interno composto da piccoli elementi, che conferisce all’auto un’espressione quasi giocosa. Al centro, su un pannello chiuso che sostituisce la tradizionale calandra, spicca il logo FIAT. Il cofano corto lascia spazio a un parabrezza ampio e piuttosto verticale.

Pappas sceglie una carrozzeria gialla abbinata a un tetto nero, con montanti scuri che rendono la parte superiore visivamente più compatta. Questo contrasto si ritrova anche sui paraurti e sui passaruota, caratterizzati da rivestimenti scuri dall’aspetto robusto. Anche i cerchi sono neri, mentre lungo la parte inferiore delle portiere si notano piccoli incavi rettangolari.

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La silhouette privilegia la praticità: il tetto alto, le ampie superfici vetrate e la configurazione a cinque porte suggeriscono un’auto urbana pensata per la vita quotidiana. Le proporzioni richiamano la stirpe della Panda, reinterpretata però attraverso dettagli più distintivi. L’influenza del concept Ippo è evidente soprattutto nei gruppi ottici sporgenti e nella forma complessiva, decisamente squadrata.

Il risultato è un design altamente riconoscibile, che punta a conferire personalità a un’auto accessibile, senza affidarsi esclusivamente alla nostalgia. Naturalmente, da questa sola immagine non è possibile dedurre le dimensioni, lo spazio interno o le specifiche tecniche della futura Koala.

Fiat sta preparando un piccolo veicolo elettrico, tecnicamente imparentato con la futura Citroën 2CV, con un prezzo previsto inferiore ai 15.000 euro. Il nome “Koala” è stato menzionato da Arnauld Belloni durante il Salone dell’Auto di Parigi, facendo riferimento a un marchio già registrato dall’azienda. All’interno della gamma, il modello occuperebbe una posizione diversa rispetto alla 500 – puntando maggiormente su accessibilità e funzionalità – e si affiancherebbe alla “Pandina” con motore a combustione, proponendosi come alternativa per chi cerca un’auto elettrica urbana.

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François Leboine, responsabile del design di Fiat, ha spiegato che il progetto seguirà una direzione stilistica differente rispetto al suo “gemello” francese. Ha inoltre riconosciuto l’influenza di alcuni concept emersi da un concorso di design universitario, vinto dal progetto “Ippo”, pur senza confermare se la “Koala” ne adotterà integralmente le forme. Il lancio potrebbe avvenire entro il 2028. Tuttavia, il prezzo finale, le specifiche tecniche e le tempistiche restano ancora ignoti.