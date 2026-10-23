Jeep Avenger sul tetto dell’Allianz Stadium: la sorpresa prima di Juventus-Lazio

Una Jeep Avenger appollaiata sul tetto dell’Allianz Stadium, pochi minuti prima del calcio d’inizio della partita tra Juventus e Lazio. Si è trattato di una sorpresa organizzata dal marchio americano per presentare il modello ai tifosi bianconeri, trasformando l’attesa pre-partita in uno spettacolo davvero insolito. L’attenzione del pubblico è stata catturata da un annuncio diffuso tramite l’impianto di amplificazione dello stadio.

Advertisement

Jeep Avenger: una sorpresa allo stadio con protagonista Manuel Locatelli

“Il proprietario della nuova Jeep Avenger, targa JE1941EP, è pregato di spostare immediatamente il proprio SUV dal tetto dello stadio“. L’invito ha spinto gli spettatori a volgere lo sguardo verso la copertura dell’impianto. Ed eccola lì: l’auto era proprio sopra le loro teste, posizionata in un punto scelto per sottolineare, in modo giocoso, lo spirito avventuroso del modello.

In quel momento, le squadre si stavano riscaldando e il pubblico stava prendendo posto sugli spalti. L’iniziativa ha sfruttato abilmente un rituale tipico degli stadi, l’annuncio al pubblico, introducendo però un risvolto del tutto inaspettato.

Advertisement

Un richiamo alla promessa del brand, “Go Everywhere, Do Anything”, interpretata qui in senso letterale: un veicolo esposto in un luogo dove nessuno penserebbe mai di cercare parcheggio.

La scena è proseguita sui maxischermi dello stadio. Le telecamere hanno inquadrato diverse persone, come se fossero alla ricerca del “proprietario” dell’auto, per poi soffermarsi sul capitano della Juventus, Manuel Locatelli. Il racconto è stato completato da immagini trasmesse sui maxischermi e sui pannelli LED dell’Allianz Stadium, accompagnate dallo slogan: “Nuova Jeep Avenger. Go Everywhere”.

La campagna, intitolata “L’annuncio”, arriva nel momento in cui la Jeep Avenger raggiunge quota 300.000 ordini a livello globale; un traguardo che il marchio ha voluto celebrare con un’iniziativa pensata per attirare l’attenzione ben oltre la platea presente allo stadio. Il video dedicato alla sorpresa è stato arricchito da riprese realizzate e condivise dagli stessi tifosi. Questo passaggio dagli spalti ai social media ha permesso all’evento di diffondersi ben oltre i confini dello stadio, ponendo il SUV al centro dei contenuti pubblicati nel corso della serata.

Advertisement

Tra i protagonisti dell’iniziativa figurano anche tre dipendenti di Stellantis, selezionati attraverso un concorso interno. Hanno preso parte all’iniziativa con le loro reazioni trasmesse sul maxischermo e sono apparsi nei contenuti per i social media realizzati da Jeep e Juventus. Hanno inoltre avuto l’opportunità di assistere alla partita, accompagnati da un addetto dedicato.

Il programma prevedeva anche un elemento interattivo pensato per far conoscere al pubblico le caratteristiche e le innovazioni della Avenger, misurando al contempo l’interesse dei visitatori. Per Jeep, questa è stata anche un’occasione per rafforzare la partnership con la Juventus, sfruttando il calcio e un tocco di umorismo per mettere in risalto la personalità del modello.