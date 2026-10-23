Nuova Fiat Multipla, torna il frontale più discusso di sempre? Un render lo reinterpreta

La nuova Fiat Multipla continua a stuzzicare la fantasia dei creatori digitali. L’ultima proposta è un render pubblicato su Instagram dalla pagina car.design.trends, realizzato da @twindragons_kr e @novus.somnium. Il progetto propone una rivisitazione della monovolume del 1998, conservandone alcuni tratti distintivi.

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Nuova Fiat Multipla: un render reinterpreta il modello del 1998

Il richiamo più evidente al modello originale è il frontale suddiviso su due livelli: alla base del parabrezza si trova una sottile striscia luminosa puntinata, mentre più in basso spiccano due fari circolari intersecati da elementi orizzontali. Il cofano corto, il tetto alto e le ampie superfici vetrate mantengono l’impostazione da monovolume, caratterizzata da linee morbide e fluide e da fiancate piuttosto pulite.

Le ruote di grandi dimensioni e le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria conferiscono un tocco di modernità. Le immagini mostrano il veicolo in due colorazioni, grigio-azzurro e rosso; in quest’ultima variante, l’auto virtuale è affiancata alla Multipla originale, consentendo un confronto immediato tra le due versioni. La scritta “Multipla” compare inoltre sulla parte anteriore della fiancata.

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Questa è solo l’ultima di una serie di proposte per una nuova Fiat Multipla apparse di recente. Nei giorni scorsi vi avevamo già presentato un altro render; inoltre, il debutto della “Fiat Multiplay” al Salone dell’Auto di Parigi ha riacceso l’interesse per un possibile ritorno di questo tipo di veicolo, offrendo nuova ispirazione ai designer del web.

La storia del nome comincia nel 1956 con la 600 Multipla, capace di ospitare sei persone in circa 3,5 metri. Nel 1998 arrivò la Multipla con tre posti davanti e tre dietro, racchiusi in meno di quattro metri. La sua capacità di sfruttare lo spazio resta il riferimento anche per queste reinterpretazioni.

Il tema sta a cuore anche ad Arnaud Belloni, CEO di Fiat. In un’intervista rilasciata a Caradisiac a Parigi, ha osservato: “Con i SUV ho perso tutti i vantaggi che un tempo avevo con le monovolume”. Ciò denota un’apertura verso veicoli per famiglie più versatili, in cui lo spazio interno e la praticità tornano a essere protagonisti.

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Il concept “Multiplay” esplora proprio queste possibilità, fondendo caratteristiche tipiche di monovolume, SUV e pick-up. Fiat precisa, tuttavia, che tale concept funge da laboratorio per diverse soluzioni, piuttosto che rappresentare l’anteprima di uno specifico modello di serie. Sebbene un ritorno della Multipla rimanga un’ipotesi, sul web continuano a moltiplicarsi svariate reinterpretazioni.