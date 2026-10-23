Nuova Lancia Gamma in corsa per Auto Europa 2027: è tra le sette finaliste

La nuova Lancia Gamma entra tra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027. Il riconoscimento è organizzato dall’UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, e il nome della vincitrice sarà annunciato il 27 ottobre 2026.

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Nuova Lancia Gamma, da Melfi alla finale del premio UIGA

A contendersi il titolo con la Gamma ci sono la Alpine A390, la BMW iX3, la Hyundai Ioniq 3, la Renault Clio, la Volkswagen T-Roc e la Volvo EX60. Tutte le vetture in lizza sono prodotte in Europa. Lancia è l’unico marchio italiano tra le finaliste; un primato che accende i riflettori anche sulla produzione dello stabilimento Stellantis di Melfi.

Gamma è stata progettata e sviluppata in Italia e viene realizzata nell’impianto lucano. Presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026, occupa un posto centrale nel rinnovamento dell’offerta Lancia. Il suo compito è riportare il marchio nel mondo delle ammiraglie.

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Il progetto trae ispirazione dal patrimonio storico di Lancia, ponendo l’accento su comfort, design e tecnologia. Questa candidatura permette alla nuova Gamma di confrontarsi con modelli molto diversi per dimensioni, configurazione e pubblico di riferimento: si va dalla compatta Renault Clio alle proposte elettriche di Alpine, BMW e Volvo.

Secondo l’UIGA, questa selezione rispecchia la trasformazione in atto nell’industria automobilistica europea, alle prese con sfide quali l’elettrificazione, la digitalizzazione e la gestione dei costi. Inoltre, il fatto che tutti e sette i veicoli siano prodotti in Europa sottolinea il ruolo cruciale degli stabilimenti manifatturieri del continente. Gli eventi dedicati al premio si terranno a Milano il 26 e 27 ottobre.

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Nell’edizione precedente, il titolo “Auto Europa 2026” è stato assegnato alla Fiat Grande Panda, mentre la Mercedes-Benz CLA e la Jeep Compass hanno ricevuto un riconoscimento rispettivamente dalle giurie “Opinion Leader” e “Popular”.

Anche gli appassionati possono partecipare registrandosi ed esprimendo il proprio voto sul sito www.premioautoeuropa.it. Questo voto online concorre all’assegnazione del premio della “Giuria Popolare“, offrendo al pubblico la possibilità di far sentire la propria voce accanto alle valutazioni di giornalisti e opinion leader.

Chi desidera sostenere la nuova Lancia Gamma può selezionarla tra i sette modelli candidati presenti sulla piattaforma. Secondo quanto riportato da Style, la votazione del pubblico si concluderà alle ore 23:00 di lunedì 26 ottobre, mentre i risultati finali saranno annunciati martedì 27 ottobre.