Stellantis, Wayve e NVIDIA insieme: la Francia punta sulla guida autonoma

Stellantis si muove sulla guida autonoma e sceglie di farlo insieme a Wayve e NVIDIA. Le tre aziende hanno annunciato una collaborazione con il governo francese per sviluppare questa tecnologia in Francia e favorirne la diffusione nel resto d’Europa. L’intesa è stata presentata durante le Assises du Véhicule Autonome.

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Guida autonoma: Stellantis, Wayve e NVIDIA si dividono il lavoro

Il progetto mette insieme competenze diverse, tutte necessarie per arrivare a un veicolo capace di muoversi senza conducente. Stellantis porterà le proprie piattaforme L4-Ready e l’esperienza nella progettazione e nella produzione automobilistica. Wayve contribuirà con AI Driver, il sistema di guida basato sull’intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda londinese. NVIDIA fornirà invece l’architettura di calcolo e i sensori della piattaforma Hyperion. L’obiettivo è riunire nello stesso progetto tutti gli elementi necessari allo sviluppo della guida autonoma, dai chip fino alla realizzazione dei veicoli.

La Francia sarà il punto di partenza. Per Stellantis significa poter contare sulle attività di ingegneria e ricerca già presenti nel Paese, ma anche su un mercato interessante per i futuri servizi: quello dei trasporti prenotabili attraverso un’app, tra i più grandi d’Europa.

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C’è poi il tema degli investimenti. In occasione dell’AI Action Summit di Parigi del 2025 erano stati annunciati 109 miliardi di euro destinati all’intelligenza artificiale. Una cifra che riguarda il settore nel suo complesso e che va quindi tenuta distinta dalle risorse per questa collaborazione.

Il passaggio dalle prove ai servizi sulle strade pubbliche richiederà anche un lavoro sulle regole. Il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot ha espresso l’intenzione di aggiornare la normativa per sostenere lo sviluppo dei veicoli autonomi, mantenendo requisiti rigorosi sulla sicurezza e sul controllo dei dati.

Un altro punto sarà il confronto con i territori. Gli operatori dei servizi di trasporto coinvolti dovranno dialogare con Comuni, sindacati e altre realtà della mobilità. Sul tavolo ci saranno le conseguenze per i lavoratori e le necessità delle comunità interessate dall’arrivo dei nuovi servizi.

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Per Wayve, l’accordo offre l’occasione di rafforzarsi in Francia affiancando alla propria tecnologia le competenze industriali di Stellantis e quelle informatiche di NVIDIA. Kaity Fischer, responsabile delle operazioni di mobilità autonoma dell’azienda britannica, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con istituzioni e imprese per introdurre queste soluzioni in modo sicuro e responsabile.

Restano comunque diversi aspetti da chiarire. L’annuncio non indica le città coinvolte, i modelli che saranno utilizzati o una data di lancio. I partner hanno definito la base del progetto; per conoscere il calendario dei primi servizi bisognerà attendere ulteriori dettagli.