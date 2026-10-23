Peugeot E-208 GTi, 281 cavalli e richiami alla 205 per la prima GTi elettrica

Con la Peugeot E-208 GTi, la sigla delle piccole sportive francesi passa all’elettrico. Sotto il cofano ci sono 281 CV e 345 Nm, mentre a occuparsi dello sviluppo è stata Peugeot Sport, la stessa divisione che lavora sulla 9X8 del Mondiale Endurance. Ai designer è toccato invece il compito di recuperare alcuni richiami alle GTi del passato.

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Peugeot E-208 GTi: prestazioni, assetto e autonomia della nuova sportiva

Il motore M4+, costruito a Trémery, spinge la vettura da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Per passare da 80 a 120 km/h bastano 3,2 secondi; il chilometro da fermo viene coperto in 25,8 secondi. La velocità massima è limitata a 180 km/h.

Peugeot Sport ha lavorato sulla possibilità di sfruttare queste prestazioni a lungo. La batteria è da 54 kWh lordi, con 51 kWh utilizzabili, ma cambia la gestione del raffreddamento. L’obiettivo è evitare che il calore costringa a ridurre la potenza durante la guida impegnativa: il caso citato dalla Casa è quello di una salita di montagna affrontata in modalità Sport.

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Gli interventi sul telaio comprendono un assetto più basso di 25 millimetri e carreggiate allargate di 56 millimetri davanti e 28 dietro. Ci sono molle dedicate, ammortizzatori con fine corsa idraulici e una barra antirollio posteriore aggiuntiva.

Un differenziale meccanico a slittamento limitato favorisce la motricità in uscita di curva, mentre lo sterzo è stato tarato ad hoc per offrire una risposta più precisa e immediata. All’anteriore, l’auto monta dischi freno da 355 millimetri abbinati a pinze fisse a quattro pistoncini. Selezionando la modalità “Sport”, il controllo di stabilità diventa meno invasivo e la frenata rigenerativa viene disattivata.

L’autonomia varia anche in base agli pneumatici scelti. Con i Michelin Pilot Sport 4S, previsti di serie, Peugeot dichiara 352 chilometri nel ciclo combinato WLTP. Gli Hankook Ventus S1 Evo3, disponibili senza sovrapprezzo, portano il dato fino a 375 chilometri. Collegandosi a una colonnina rapida da 100 kW, il passaggio dal 20 all’80% della batteria richiede meno di 30 minuti.

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Il veicolo presenta inoltre passaruota allargati, uno spoiler anteriore specifico e un diffusore posteriore dedicato, mantenendo al contempo il caratteristico motivo luminoso a “tre artigli”.

All’interno, tocchi di rosso compaiono sulle cinture di sicurezza e sulle cuciture. I sedili anteriori sono dotati di poggiatesta integrati, mentre il volante compatto combina pelle traforata e Alcantara. La strumentazione digitale include grafiche specifiche per la versione GTi e dati relativi alle prestazioni.

Il conducente può attivare o disattivare un profilo sonoro artificiale legato all’erogazione del motore, mentre l’illuminazione d’ambiente interna offre una scelta tra otto diverse colorazioni.

La dotazione è completata da un sistema di navigazione TomTom connesso e dal supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Dall’app MyPeugeot si gestiscono ricarica e precondizionamento dell’abitacolo. La funzione V2L permette inoltre di usare la batteria per alimentare apparecchi esterni.