Salone Auto e Moto d’Epoca 2026: ACI e ACI Storico celebrano Lancia e Giampaolo Dallara

Il Salone “Auto e Moto d’Epoca” 2026 è in pieno svolgimento, al polo fieristico di Bologna, dove andrà in scena fino al 25 ottobre. Fra i padiglioni espositivi si ritaglia il suo spazio lo stand ACI e ACI Storico, che non poteva mancare alla 43ª edizione di questo importante evento, molto amato dai collezionisti e dagli appassionati dei mezzi a due e quattro ruote.

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I due sodalizi, strettamente connessi, perché membri della stessa famiglia, concederanno al pubblico un’area espositiva dedicata al 120° anniversario di Lancia. Diversi, anche, gli incontri e le iniziative culturali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio motoristico italiano offerti alla fruizione del pubblico dall’Automobile Club d’Italia e dal Club ACI Storico.

Di particolare rilievo, nell’ambito di questa presenza al Salone “Auto e Moto d’Epoca” 2026, il Premio Eccellenza ACI Storico, che sarà conferito a Giampaolo Dallara. Il mitico ingegnere e imprenditore di Varano de’ Melegari è una delle figure più emblematiche e apprezzate nel motorsport mondiale. A lui si deve anche un importante contributo alla nascita di alcune delle auto sportive più iconiche di sempre. Senza dimenticare l’eccellenza delle supercar prodotte a sua firma.

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In passato, per lui, diversi rapporti con Ferrari, Maserati, Lamborghini, De Tomaso e compagnia bella. Oggi l’azienda di Giampaolo Dallara è un faro tecnologico a livello internazionale. Fornisce in esclusiva, fra l’altro, i telai alla IndyCar Series americana. Molto significativo il suo apporto progettuale negli universi della Formula 1, della Formula E, della Formula 3 e dei prototipi per la 24 Ore di Le Mans.

Oltre che per l’eccellenza dei suoi telai, Giampaolo Dallara si è sempre distinto per la qualità delle sue proposte aerodinamiche. La scelta di ACI e ACI Storico di premiarlo al Salone “Auto e Moto d’Epoca” di Bologna è quindi un gesto di doverosa riconoscenza verso una delle personalità che hanno segnato in modo più significativo la storia dell’automobilismo e dell’ingegneria italiana.

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L’ingegnere Giampaolo Dallara si è distinto per l’impegno costante nella ricerca della perfezione tecnica, contribuendo a portare la capacità progettuale del nostro paese ai massimi livelli del motorsport internazionale. Ricordiamo che l’evento felsineo dove viene onorato questo personaggio è uno degli appuntamenti di riferimento a livello europeo per collezionisti e appassionati del motorismo storico.

Il Salone “Auto e Moto d’Epoca” 2026 mette in mostra più di 5.000 veicoli nel quartiere fieristico di Bologna, dove in oltre 235.000 metri quadrati di superficie espositiva si può vivere al meglio la passione per i mezzi a due e quattro ruote, classici ma anche moderni. Grande il richiamo esercitato dall’evento su collezionisti, dealer, case automobilistiche, musei, club e operatori professionali, in un rito che si rinnova negli anni.

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Come dicevamo, per tutta la durata della manifestazione, lo stand ACI-ACI Storico ospiterà un’esposizione speciale dedicata ai 120 anni di Lancia, offrendo ai visitatori un viaggio attraverso una selezione di vetture che raccontano oltre un secolo di storia, ingegno e trionfi sportivi. La ricorrenza coinvolgerà direttamente anche il Raduno Youngclassic di sabato 24 ottobre, che vedrà protagonista una serie di esemplari rappresentativi del marchio torinese.

Fonte | Automobile Club d’Italia