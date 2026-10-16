Fiat Multipla, il ritorno prende forma: il CEO Belloni vuole ciò che i SUV hanno perso

«Con i SUV ho perso tutti i vantaggi che avevo con le monovolume». Arnaud Belloni riapre il discorso sulle auto familiari e su una formula che Fiat conosce bene. Intervistato da Caradisiac al Salone di Parigi, il CEO del marchio ha indicato nella praticità delle vecchie monovolume un valore da recuperare, tornando a progettare l’auto attorno a chi la utilizza. Il riferimento alla Fiat Multipla viene naturale.

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Fiat Multipla, sei posti e spazio vero: Belloni riaccende la speranza del ritorno

Il modello del 1998 divideva per il suo aspetto, ma offriva una soluzione concreta: sei posti distribuiti su due file, in una carrozzeria lunga meno di quattro metri. Una disposizione insolita, che permetteva di trasportare una famiglia numerosa senza ricorrere a un veicolo particolarmente ingombrante. Proprio questo rapporto tra spazio disponibile e dimensioni esterne continua a rendere interessante quel progetto.

Belloni vorrebbe riportare questa attenzione nella gamma Fiat, con un’auto capace di accogliere persone, bagagli e oggetti quotidiani, mantenendo una posizione di guida rialzata. L’idea riguarda quindi il recupero di un concetto, senza implicare necessariamente il ritorno delle forme della Multipla originale.

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Un primo riferimento è il concept Fiat Multiplay, lungo 4,45 metri, che mescola elementi da monovolume, SUV e pick-up. L’abitacolo prevede sei posti e un modulo aggiuntivo utilizzabile come tavolino, contenitore o spazio per gli animali domestici. Sono soluzioni pensate per adattare l’interno a esigenze diverse, dalla giornata di lavoro alla partenza per le vacanze.

L’aspetto più singolare del concept riguarda la parte posteriore: una sezione scorrevole che permette di trasformare il veicolo in un pick-up a quattro posti. È improbabile che questa specifica funzionalità arrivi al modello di serie; pertanto, il design dovrà essere perfezionato per preservare la versatilità dell’originale, rendendolo al contempo adatto alla produzione su larga scala.

Secondo quanto emerso dall’intervista, i lavori su questo progetto sono già in corso. I media francesi indicano il periodo 2029-2030 come possibile finestra di lancio, menzionando inoltre lo sviluppo parallelo di una variante a marchio Citroën. Si tratta, tuttavia, di prospettive ancora da confermare. Le tempistiche precise, le caratteristiche definitive e il nome commerciale saranno oggetto di ulteriori annunci. Per ora, l’indicazione più chiara riguarda la tipologia di veicolo che Belloni intende proporre alle famiglie.

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Inoltre, la “Multiplay” va distinta dalla “Multiplina“, un altro progetto Fiat dal nome simile ma con dimensioni e obiettivi differenti. Quest’ultima è un quadriciclo elettrico a quattro posti, ispirato alla 600 Multipla del 1956 e pensato per la mobilità urbana.