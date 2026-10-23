Jeep Wrangler 2027, più dotazioni di serie e V8 da 470 cavalli confermato

La Jeep Wrangler 2027 arriva negli Stati Uniti con più equipaggiamenti di serie, nuove tinte e la conferma delle edizioni speciali. Gli ordini sono già aperti per la gamma prodotta a Toledo, in Ohio. Gli aggiornamenti interessano soprattutto tecnologia a bordo, comfort e dotazioni dedicate alla guida fuoristrada.

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Jeep Wrangler 2027: cosa cambia su Sport, Willys, Sahara e Rubicon

Per gli allestimenti Sport, Sport S e Willys, il quadro strumenti include ora di serie un display TFT a colori da 7 pollici. Le versioni Sport S e Willys introducono inoltre il sistema di accesso passivo (passive entry), che consente di sbloccare il veicolo senza dover estrarre la chiave. La Willys a due porte è ora dotata di un cofano con prese d’aria e una bombatura centrale, un elemento di design in precedenza riservato esclusivamente alla variante a quattro porte.

La Sahara, disponibile solo nella configurazione a quattro porte, arricchisce la propria dotazione di serie con sedili rivestiti in materiale McKinley, pedane laterali, sistema di navigazione e impianto audio Alpine a nove altoparlanti.

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Sulle Rubicon arrivano invece sedili anteriori e volante riscaldati, insieme alla navigazione integrata. Completano la gamma Rubicon X, Willys 392 e Moab 392, con le due versioni V8 riservate alla carrozzeria a quattro porte.

La scelta dei motori comprende il 2.0 turbo a quattro cilindri da 270 hp, il V6 3.6 da 285 hp e il V8 6.4 da 470 hp. Il V6 può essere abbinato al manuale a sei marce o all’automatico a otto rapporti; per il quattro cilindri e il V8 è previsto l’automatico.

Restano centrali le capacità fuoristrada: con le configurazioni adeguate, Jeep dichiara rapporti di riduzione fino a 100:1, guadi fino a 86 centimetri e un’altezza da terra di circa 32,8 centimetri. Il traino massimo raggiunge circa 2.270 kg. I sistemi di trazione comprendono Command-Trac, Rock-Trac e Selec-Trac, con diverse modalità di funzionamento. Gli angoli dichiarati arrivano a 47,4 gradi in attacco, 32,4 di dosso e 40,4 in uscita, valori massimi legati alla configurazione scelta.

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Il programma “Twelve 4 Twelve” ripropone i modelli Moab 392, Willys 392, Whitecap, Rewind e Rockslide. La gamma colori include ora le tinte Gobi, Sting Gray e Hella Yella, a cui si aggiungono le novità Ghost, Fathom Blue e Gum 31. Queste ultime due sono proposte in edizione limitata; le nuove opzioni cromatiche saranno disponibili in un secondo momento.

Restano disponibili dotazioni come il tetto elettrico “Sky One-touch”, le portiere rimovibili senza l’ausilio di attrezzi e il parabrezza ripiegabile, che consentono di vivere un’esperienza di guida a cielo aperto.