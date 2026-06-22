Nuova Lancia Gamma avvistata in strada nelle nuove foto spia

La Nuova Lancia Gamma torna al centro dell’attenzione con il suo primo avvistamento su strada. Le immagini spia, firmate Gabetz Spy Unit e pubblicate nelle scorse ore sui social da Walter Vayr, mostrano per la prima volta il futuro modello del marchio in un contesto reale, lontano dalle immagini ufficiali e dai materiali diffusi finora. Un passaggio importante, perché conferma che lo sviluppo della vettura è entrato in una fase più concreta e visibile.

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Nuove foto spia della nuova Lancia Gamma mostrano il crossover in test su strada

Le foto arrivano dopo le prime immagini ufficiali svelate da Lancia nelle scorse settimane e dopo alcuni fermi immagine ricavati da un video pubblicato per errore su YouTube da un concessionario olandese, poi rapidamente rimosso. Proprio quell’episodio aveva già acceso la curiosità degli appassionati, offrendo un primo sguardo non previsto alla nuova ammiraglia del marchio. Ora, però, le foto spia raccontano qualcosa in più: la Gamma è già in strada e sta affrontando i test in condizioni reali.

Dalle immagini si nota una carrozzeria dalle proporzioni importanti, con una linea fastback e un’impostazione rialzata che confermano la natura da crossover del modello. Il frontale appare dominato da una firma luminosa sottile e orizzontale, interrotta al centro da un elemento verticale che richiama il nuovo linguaggio stilistico Lancia. Al posteriore, invece, spicca la scritta Lancia estesa lungo il portellone, accompagnata da gruppi ottici sottili e da una coda molto pulita.

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La Nuova Lancia Gamma avrà il compito di riportare il marchio in un segmento più alto rispetto alla Ypsilon, aprendo una fase decisiva del rilancio. Sarà un modello fondamentale non solo per l’immagine, ma anche per capire quale direzione prenderà Lancia nei prossimi anni. Dopo una lunga assenza dai segmenti superiori, il ritorno del nome Gamma porta con sé aspettative elevate e un forte peso simbolico.

Il debutto commerciale sarà quindi osservato con grande attenzione. Lancia dovrà convincere una clientela che oggi guarda soprattutto a SUV e crossover premium, ma anche gli appassionati storici, legati a un’idea di eleganza italiana più classica e meno condizionata dalle mode. In questo equilibrio tra memoria e mercato si giocherà buona parte della credibilità del nuovo corso del marchio.

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Le prime foto su strada non svelano ancora tutto, ma confermano una cosa: la Nuova Lancia Gamma è una vettura ormai vicina alla sua fase decisiva, pronta a diventare uno dei modelli più attesi del rilancio Lancia.