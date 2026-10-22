Fiat Titano diventa papamobile: ecco come cambia il pick-up per Leone XIV

Un Fiat Titano diventerà la “Papamobile” in occasione della visita di Papa Leone XIV in Uruguay, prevista dal 6 all’8 novembre 2026. Il pick-up si trova attualmente presso le officine Nordex a Montevideo, dove è in corso una modifica in linea con le specifiche richieste dal Vaticano. L’intervento principale consiste nell’allestimento del veicolo per accogliere il Pontefice durante i suoi incontri con i fedeli.

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Fiat Titano: sedile girevole e fiancate aperte per la nuova Papamobile

La modifica più significativa riguarda lo spazio riservato al Papa, che presenterà i lati aperti per favorire il contatto visivo con il pubblico. Il sedile sarà girevole e regolabile in altezza, caratteristiche che consentiranno di adattare la posizione del Pontefice alle diverse situazioni che si presenteranno durante il viaggio.

Accanto alla seduta principale troveranno posto due sedili ausiliari. Sarà inoltre installato un gradino elettrico per facilitare l’accesso alla parte posteriore, mentre una copertura trasparente offrirà riparo in caso di maltempo, garantendo al contempo che il Papa rimanga visibile dall’esterno. Tali modifiche trasformano radicalmente la destinazione d’uso del veicolo rispetto al pick-up originale.

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L’abitacolo sarà caratterizzato da un tappeto rosso e da rivestimenti in pelle bianca per i sedili e i mancorrenti. Fiat ha illustrato questi dettagli nell’annuncio del progetto, senza tuttavia specificare eventuali modifiche al gruppo propulsore né fornire particolari sulla configurazione meccanica del veicolo scelto.

La trasformazione è curata da tecnici e maestranze uruguaiane presso Nordex, partner industriale di Stellantis nel Paese. La lavorazione viene svolta a Montevideo, una delle città comprese nell’itinerario della visita apostolica. L’intervento richiede di integrare sul Titano le attrezzature necessarie per un utilizzo molto diverso da quello per cui è stato progettato.

Per Fiat c’è un precedente in Sud America che risale al luglio 2013. Durante la Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro, Francesco utilizzò una Fiat Idea nel suo primo viaggio internazionale da pontefice. Dopo quell’appuntamento, la vettura entrò nella collezione del marchio, conservando i segni lasciati dall’impiego durante la visita in Brasile.

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Il viaggio di Leone XIV inizierà il 6 novembre a Montevideo. Il giorno successivo il programma prevede il trasferimento a Paysandú e il ritorno nella capitale, mentre l’8 novembre sarà la volta di Florida. Nello stesso pomeriggio il pontefice partirà per Buenos Aires, proseguendo verso il Perù: la visita ai tre Paesi sudamericani si concluderà con il rientro a Roma il 17 novembre.