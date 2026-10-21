Fiat Tempra Crosswagon, nostalgia anni Novanta e look da crossover: un render la immagina così

La Fiat Tempra Crosswagon prende forma in alcune immagini condivise di recente sui social media da Restomod GT. Partendo dalla sua precedente reinterpretazione della berlina, il creatore digitale indipendente immagina una station wagon dall’assetto rialzato, che offre ampio spazio per la famiglia e un’estetica perfettamente adatta a escursioni fuori città. Il progetto, presentato come concept per il 2028, è stato realizzato utilizzando strumenti di intelligenza artificiale.

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Fiat Tempra Crosswagon: una station wagon rialzata nell’idea di Restomod GT

La carrozzeria mantiene le superfici squadrate della berlina, ma estende la linea del tetto e amplia la sezione posteriore. Il risultato è una station wagon dall’aspetto robusto, caratterizzata da un assetto rialzato e da rivestimenti protettivi scuri attorno ai passaruota e lungo la parte inferiore delle fiancate. È inoltre dotata di barre sul tetto, cerchi dal design geometrico e una verniciatura color marrone scuro metallizzato.

Sia all’anteriore che al posteriore riappare la firma luminosa “a pixel”, un elemento stilistico che, in queste immagini, richiama il linguaggio estetico della Grande Panda. La parte posteriore presenta un ampio lunotto, uno spoiler superiore e la scritta “Tempra” sul portellone. All’interno predominano i toni scuri, arricchiti da un quadro strumenti digitale, un display centrale e una console ridisegnata. Restomod GT ha previsto anche un cambio automatico con leve al volante, sebbene non siano stati forniti dettagli su propulsori o specifiche tecniche.

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Il nome riporta al 1990, quando la Tempra debuttò come erede della Regata. Tecnicamente imparentata con la Tipo, era proposta sia in versione berlina che station wagon, puntando molto sullo spazio interno e sulla capacità di carico. Un elemento che molti ricordano è il quadro strumenti digitale, presente in alcuni allestimenti. La gamma includeva anche una station wagon 4×4: un interessante precedente per una moderna reinterpretazione che valorizza l’anima avventurosa di una familiare.

La Fiat Tempra Crosswagon giunge in un momento in cui il marchio sta ampliando la propria offerta. Al Salone dell’Auto di Parigi del 2026, i modelli Grizzly e Grizzly Fastback hanno segnato il ritorno a veicoli di dimensioni maggiori, pensati per le famiglie, affiancandosi in gamma alla Grande Panda, alla 500 e alla 600.

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Arnaud Belloni ha inoltre parlato di due progetti: una piccola automobile particolarmente accessibile e una possibile erede della Multipla. Per quest’ultima il nome resta un’opportunità da valutare, mentre il concept Multiplay esplora spazio e modularità senza anticipare uno specifico modello di serie.

Sul piano industriale, Belloni ha espresso la volontà di affiancare alla 500 un secondo modello a Mirafiori. Antonio Filosa ha però legato questa possibilità al miglioramento della competitività dello stabilimento, soprattutto sul costo dell’energia. Per i nuovi progetti restano quindi da definire decisioni produttive e caratteristiche definitive.