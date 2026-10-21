Jeep Cherokee ritrova gli artigli: torna la Trailhawk, ecco cosa cambia nel 2027

La Jeep Cherokee Trailhawk torna nel 2027, portando sulla nuova generazione ibrida le ridotte, un assetto rialzato e i classici ganci di traino rossi. Un ritorno atteso da chi vuole usare il SUV americano anche sui percorsi più difficili. La gamma si allarga inoltre con Laredo Altitude e Limited Altitude, che puntano sui dettagli neri e su un look più grintoso.

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Jeep Cherokee 2027: torna la Trailhawk

La novità più interessante della Trailhawk si trova nella trasmissione. Jeep adotta il sistema Active Drive II, con trazione integrale e riduttore a due velocità. Il rapporto delle ridotte è di 2,92:1, mentre quello complessivo di avanzamento raggiunge 37,5:1. Numeri che diventano utili quando bisogna muoversi a passo d’uomo tra le rocce o affrontare una salita con poca aderenza, dosando la coppia alle ruote. Per questi passaggi c’è anche la modalità Rock del selettore Selec-Terrain.

Cambiano poi le sospensioni, tarate appositamente per questa versione. Il rialzo di circa 2,5 centimetri porta l’altezza da terra a quasi 23 centimetri, mentre le piastre sottoscocca proteggono i componenti più esposti agli urti. Completano l’equipaggiamento i cerchi da 17 pollici con pneumatici all-terrain.

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I ganci di traino rossi rimangono uno degli elementi che rendono la Trailhawk immediatamente riconoscibile. Anche i paraurti hanno un design specifico, studiato per facilitare il superamento degli ostacoli e affrontare i cambi di pendenza. Jeep dichiara un angolo di attacco di 28,8 gradi, un angolo di dosso di 21,9 gradi e un angolo di uscita di 31,8 gradi. La profondità di guado del veicolo raggiunge circa 61 centimetri.

I due modelli Altitude, invece, puntano su una finitura dai toni scuri. La versione Laredo è dotata di cerchi da 18 pollici, dettagli esterni e loghi in nero lucido, oltre a sedili rivestiti in similpelle Capri con inserti in camoscio. La variante Limited Altitude aggiunge un tetto nero lucido, mantenendo al contempo la dotazione prevista per l’allestimento Limited su cui si basa.

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Sotto il cofano trova posto lo stesso motore a benzina 1.6 turbo a quattro cilindri, abbinato a un sistema ibrido: una configurazione comune a tutta la gamma. Non è necessaria la ricarica esterna; la batteria si rigenera automaticamente durante la marcia e tramite il recupero di energia in fase di frenata.

I consumi dichiarati cambiano però secondo la versione. Per le Cherokee diverse dalla Trailhawk, Jeep indica fino a 37 mpg nel ciclo combinato, circa 6,4 litri ogni 100 chilometri, e oltre 800 chilometri con un pieno. La Trailhawk si ferma a 31 mpg, equivalenti a circa 7,6 litri ogni 100 chilometri. Con l’equipaggiamento previsto, la capacità di traino raggiunge 1.588 chilogrammi.

Negli Stati Uniti gli ordini sono aperti, con prezzi da 37.125 dollari per la Cherokee e da 44.625 dollari per la Trailhawk, trasporto incluso.

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Tra i colori debuttano Fathom Blue e Ghost; Copper Shino e Goldilocks arriveranno successivamente. Restano Bright White, Diamond Black, Sting Gray, Red Hot, Hydro Blue e ’41. Gli interni sono disponibili in Global Black e Arctic, mentre la Trailhawk propone anche l’esclusivo Mantis Green con cuciture rosse.