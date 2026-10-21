Opel Astra Start arriva anche in Italia da 32.450 euro: più accessibile, anche con motore diesel

Dopo il debutto europeo, Opel Astra Start arriva anche in Italia. Questa nuova versione d’ingresso rende più accessibile la compatta tedesca: il modello a cinque porte parte da 32.450 euro, mentre la Sports Tourer è proposta a 33.650 euro. Si tratta di prezzi “chiavi in ​​mano”, che non includono l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), e che consentono un risparmio fino a 550 euro rispetto ai listini precedenti.

Advertisement

Opel Astra Start, cosa offre la nuova versione italiana

L’offerta comprende una serie di dotazioni utili per l’uso quotidiano. L’equipaggiamento di serie include il climatizzatore automatico e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, oltre ai sistemi di assistenza alla guida obbligatori.

Per il conducente e il passeggero anteriore sono previsti i sedili “Intelli-Seat”, regolabili in sei direzioni e caratterizzati da un incavo centrale studiato per migliorare il comfort. Un quadro strumenti digitale personalizzabile da 10 pollici consente di visualizzare le informazioni sul veicolo, mentre un touchscreen a colori gestisce le funzioni del sistema multimediale.

Advertisement

Con Start debutta inoltre la vernice metallizzata Denim Blue, compresa nella dotazione standard. Una tonalità blu jeans che offre un’alternativa per chi preferisce un colore discreto senza aggiungere il costo della verniciatura al preventivo.

Il prezzo di partenza di 32.450 euro si riferisce all’Astra Hybrid da 145 CV e 230 Nm di coppia. Il sistema è abbinato a un cambio elettrificato a doppia frizione con sei rapporti, proponendosi come soluzione per chi cerca una compatta automatica da utilizzare tra città, percorsi extraurbani e viaggi.

Rimane disponibile anche il diesel, con il motore da 130 CV associato al cambio automatico a otto marce. È una scelta che mantiene aperta questa possibilità per gli automobilisti interessati al gasolio, all’interno di una gamma che continua a proporre tecnologie differenti.

Advertisement

Chi predilige la guida elettrica può optare per l’Astra Electric Start: il suo motore eroga 156 CV e 270 Nm di coppia. Tra le sue caratteristiche figura la funzionalità V2L (Vehicle-to-Load), che consente alla batteria del veicolo di alimentare dispositivi elettrici esterni.

Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia, spiega che l’introduzione dell’allestimento “Start” mira a rendere l’Astra più accessibile. Questo stesso livello di allestimento viene esteso progressivamente all’intera gamma del marchio, essendo già stato introdotto per la Frontera e il Combo.