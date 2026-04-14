Jeep Grand Cherokee Trailhawk: confermato il ritorno nel 2027

Jeep riporta sulla scena una delle versioni più amate dai suoi appassionati: la Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Per il model year 2027 in questo allestimento le prime anticipazioni lasciano immaginare un modello costruito per chi mette al primo posto la capacità in fuoristradae lo farà con una scelta destinata a far discutere, ma anche a convincere molti puristi: niente più formula ibrida plug-in, spazio invece a una motorizzazione benzina più tradizionale.

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Jeep Grand Cherokee Trailhawk tornerà nel 2027 con una motorizzazione benzina più tradizionale

È una decisione che segna un cambio di rotta preciso. Negli ultimi anni Jeep aveva legato il nome Trailhawk alla tecnologia 4xe, puntando sull’elettrificazione anche nel mondo dell’off-road. Una soluzione interessante sotto il profilo tecnico, ma non sempre in sintonia con chi cerca un SUV capace di affrontare davvero fango, rocce e percorsi impegnativi senza complicazioni. Con il ritorno al benzina, la Trailhawk sembra quindi voler recuperare il suo significato più autentico: essere la Grand Cherokee più concreta, robusta e pronta all’avventura.

Le prime anticipazioni lasciano immaginare un modello costruito per chi mette al primo posto la capacità in fuoristrada. Dovrebbero tornare sistemi chiave come la trazione integrale Quadra-Drive II, il differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato e le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift, che permetterebbero di aumentare l’altezza da terra fino a circa 28,7 cm. Un dato importante, soprattutto quando il terreno si fa difficile e serve più luce sotto il veicolo per superare ostacoli senza danni.

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Tra gli elementi più interessanti c’è anche la possibile conferma della disconnessione della barra stabilizzatrice anteriore, una soluzione che permette una migliore articolazione delle ruote sui passaggi più estremi e che contribuisce a distinguere la Trailhawk da molte rivali. A questo si dovrebbero aggiungere piastre di protezione in acciaio, pneumatici specifici per il fuoristrada, sistema Selec-Speed Control e la telecamera anteriore TrailCam, utile per affrontare i tratti più stretti o ciechi.

Anche il design seguirà questa impostazione. I teaser diffusi da Jeep mostrano dettagli ben riconoscibili, come i classici ganci di recupero rossi anteriori, il cofano con adesivo opaco anti-riflesso e un frontale dall’aspetto più deciso. Segni distintivi che non servono soltanto a costruire immagine, ma raccontano chiaramente la funzione del veicolo.

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Resta da capire quale motore accompagnerà questo ritorno. Il V6 Pentastar 3.6 appare come la soluzione più immediata e collaudata, ma c’è attenzione anche intorno al nuovo 2.0 turbo Hurricane4, accreditato di 324 CV e 332 lb-ft di coppia. Più complessa, almeno per ora, l’ipotesi di rivedere il V8 HEMI 5.7.