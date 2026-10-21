Nuova Fiat Multipla, un render immagina il ritorno: spazio da monovolume e carattere da SUV

La nuova Fiat Multipla, secondo la visione di Kleber Silva, unisce la spaziosità di una monovolume alla presenza di un SUV. Il creatore digitale indipendente, noto anche come KDesign, prende spunto dal concept Multiplay, svelato al Salone dell’Auto di Parigi 2026, e prova a trasformarlo in un ipotetico veicolo di serie. Il risultato è quello che vedete in queste immagini che vi proponiamo.

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Nuova Fiat Multipla, Kleber Silva trasforma la Multiplay in una familiare

La carrozzeria di colore verde conserva diversi elementi del concept: un cofano piatto, parafanghi squadrati, rivestimenti protettivi neri e gruppi ottici composti da piccoli elementi luminosi singoli. Sul frontale, la scritta “Fiat” campeggia al centro di un pannello scuro, mentre due ampi fari a forma di “C” incorniciano il paraurti. Le finiture color argento nella parte inferiore accentuano l’aspetto robusto del veicolo.

Di profilo, questa ipotetica nuova Fiat Multipla presenta una linea del tetto lunga e quasi orizzontale, dotata di barre portatutto color argento e un’ampia superficie vetrata. Un montante posteriore di colore chiaro interrompe la fascia scura dei finestrini; le maniglie delle porte seguono un design tradizionale, mentre gli specchietti retrovisori sfoggiano calotte color argento. I cerchi bicolore integrano forme geometriche, in linea con il linguaggio stilistico adottato sugli ultimi modelli Fiat.

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Dietro troviamo un portellone verticale, uno spoiler sopra il lunotto e una larga fascia luminosa a pixel. Il paraurti propone protezioni scure e inserti argentati. Silva rinuncia qui alla trasformazione in pick-up della Multiplay, privilegiando una carrozzeria familiare chiusa.

Gli interni mostrati nelle immagini puntano sulla praticità: sedili singoli di colore chiaro, guide fissate al pavimento e un passaggio tra i sedili posteriori. Nella parte anteriore si trovano un touchscreen centrale, comandi fisici e un’ampia console centrale dotata di portabicchieri; una configurazione diversa rispetto alla disposizione a tre posti affiancati della Multipla del 1998.

Quel modello, disegnato da Roberto Giolito, offriva sei posti distribuiti su due file e presentava uno stile estremamente caratteristico, riconoscibile al primo sguardo. È rimasto in produzione fino al 2010, riprendendo un nome nato con la Fiat 600 Multipla del 1956, vettura pionieristica nell’organizzazione efficiente dello spazio, sia per i passeggeri che per i bagagli.

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A Parigi, Arnaud Belloni ha ribadito la necessità di un’auto per famiglie nella gamma Fiat. Secondo quanto riportato da Autocar, il CEO vuole reinterpretare la monovolume attraverso proporzioni ed elementi derivati dai SUV, senza riproporre semplicemente una formula del passato.

Per un’eventuale versione produttiva della Multiplay servirebbero almeno due o tre anni, «se saremo veloci». È un’indicazione sui tempi necessari, mentre restano da definire le scelte industriali.

Il responsabile del design, François Leboine, ha spiegato che valuteranno le reazioni del pubblico tenendo conto, al contempo, della necessità di mantenere il prezzo accessibile. Per riuscirci, Fiat dovrà avvalersi di componenti già disponibili all’interno del gruppo Stellantis, valutando quali elementi del concept mantenere e quali invece adattare alle esigenze di produzione.