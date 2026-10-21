ASI al Salone “Auto e Moto d’Epoca” 2026 con auto storiche di grande interesse

Tutto pronto per il Salone “Auto e Moto d’Epoca” 2026. L’evento andrà in scena nel quartiere fieristico di Bologna e aprirà i battenti nella giornata di giovedì 22 ottobre, per andare avanti fino a domenica 25 ottobre. ASI sarà della partita, con un grande Village allestito nel padiglione 25, insieme a una ventina di club federati provenienti da tutta Italia.

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Molte le auto storiche messe in vetrina dal sodalizio, nel palcoscenico felsineo. Qui, sicuramente, non rimarranno delusi quanti, fra le decine di migliaia di appassionati attesi, decideranno di visitare lo stand. Per l’Automotoclub Storico Italiano quello alle porte è uno degli appuntamenti più importanti fra quelli “domestici”.

L’ASI Village del Salone “Auto e Moto d’Epoca” 2026 accoglierà anche uno spazio della FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), che impreziosirà ulteriormente la tela. Il cuore della passione sarà rappresentato, almeno per noi, dai veicoli a quattro ruote offerti alla visione del pubblico. Non mancheranno però neppure quelli a due ruote.

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A completare il pacchetto ci penseranno degli incontri, delle conferenze e dei talk di informazione e approfondimento, capaci di regalare motivi di interesse culturale sul palco dell’area istituzionale ASI, nell’anno del sessantesimo compleanno del noto club presieduto da Alberto Scuro.

Tra le vetture dell’Automotoclub Storico Italiano esposte al Salone “Auto e Moto d’Epoca” 2026 ci saranno tre prototipi della Collezione ASI Bertone; ci riferiamo alla Chevrolet Corvette Ramarro del 1984, alla Bertone Birusa del 2003 e alla Bertone Barchetta del 2007. Un triplo boccone delizioso per gli appassionati dal palato raffinato.

Lo spazio FIVA, nell’ambito dell’Heritage Hall of Fame, ruoterà attorno a Sandro Munari, cui verrà reso un tributo speciale. Ci penseranno una Lancia Fulvia e una Lancia Stratos ad evocare le incredibili imprese del grande campione, scomparso a febbraio di quest’anno.

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Entrambe le vetture furono guidate dal “Drago” di Cavarzere nello stesso rally: il “Safari” in terra d’Africa nelle edizioni del 1974 (terzo assoluto) e 1976 (ritiro). A completare l’omaggio ci penserà un talk sul palco dell’ASI Village del Salone “Auto e Moto d’Epoca” 2026, in programma per le ore 12 di sabato 24 ottobre.

Saranno presenti grandi piloti dell’universo dei rally, come Miki Biasion, Tonino Tognana e Andrea Aghini. Insieme a loro i navigatori Gigi Pirollo, Rudy Dal Pozzo, Max De Antoni. A gestire il dibattito e a fare le interviste ci penserà il giornalista Carlo Cavicchi. Questo appuntamento anticiperà la cerimonia di consegna del riconoscimento internazionale “FIVA Heritage Hall of Fame” alla memoria, appunto, di Sandro Munari.

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Tornando all’ASI, a Bologna sarà offerta un’anteprima sul Circuito Tricolore 2027, un format dedicato alle auto storiche, pronto a lanciarsi nella sua settima edizione, con un legame ancora più stretto e premiante fra le eccellenze del Made in Italy, per vivere i mezzi a motore in un quadro di valorizzazione dei territori, delle tradizioni locali, della cultura e dell’enogastronomia.

Per il prossimo anno sono previsti 16 appuntamenti nel Belpaese, che saranno svelati in anteprima alle 16 di sabato 24 ottobre al Salone Auto e Moto d’Epoca 2026.

Fonte | ASI Automotoclub Storico Italiano