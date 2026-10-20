Stellantis cambia guida nei Paesi Bassi: arriva Alain Descat, Jansen passa a Leapmotor

Alain Descat è stato nominato Direttore Generale di Stellantis nei Paesi Bassi. Succede a Sander Jansen, che lascia l’incarico dopo quasi cinque anni alla guida della filiale e diciotto anni trascorsi all’interno dell’organizzazione. Entrambi iniziano un nuovo capitolo nel gruppo: Descat torna in un mercato che conosce bene, mentre Jansen passa a Leapmotor International.

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La scelta di Descat porta alla guida della struttura olandese un dirigente con oltre venticinque anni di esperienza internazionale nell’automotive. Nel suo percorso ha seguito vendite, marketing, sviluppo dei marchi e digitalizzazione, lavorando sia sulle strategie commerciali sia sul rapporto tra costruttore, concessionari e clienti.

Alain Descat torna nei Paesi Bassi dopo gli incarichi in Peugeot e PSA

Da luglio 2024, Descat è a capo dei marchi premium di Stellantis in Francia, supervisionando Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di direttore marketing per Stellantis Francia e Citroën Francia, ed è stato inoltre a capo di DS Automobiles nel Regno Unito.

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Tuttavia, questo nuovo ruolo segna anche un ritorno. Descat ha vissuto e lavorato nei Paesi Bassi per quattro anni, tra il 2014 e il 2018. Dal 2014 al 2016 ha ricoperto la carica di direttore marketing di Peugeot nel Paese, per poi assumere responsabilità più ampie nell’intera regione del Benelux in qualità di Chief Digital Officer per PSA e responsabile dello sviluppo del marchio DS Automobiles.

«È speciale tornare nei Paesi Bassi», ha commentato il dirigente, ricordando con piacere il periodo trascorso nel Paese. Tra le attività seguite nei precedenti incarichi figurano lo sviluppo delle vendite digitali, il miglioramento dell’esperienza d’acquisto e l’ampliamento della rete dei concessionari.

Si tratta di ambiti di competenza sui quali Descat tornerà a concentrarsi nel suo nuovo ruolo. Egli ha individuato nell’elettrificazione, nella digitalizzazione e nelle nuove forme di mobilità i tratti distintivi del mercato olandese: settori in cui intende proseguire il lavoro, affiancato dal team locale, dalle concessionarie e dai partner.

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Jansen lascia una filiale che, sotto la sua guida, ha rafforzato la propria presenza commerciale e introdotto iniziative come la garanzia di otto anni. Stellantis riconosce inoltre il suo contributo alla creazione di un’organizzazione più aperta e trasparente, così come il suo impegno nello sviluppo dei marchi dell’azienda.

Il suo prossimo incarico sarà quello di responsabile delle operazioni commerciali per l’Europa allargata di Leapmotor International. Dopo aver seguito le attività di più marchi sul mercato olandese, si concentrerà quindi sull’espansione europea del costruttore cinese, accompagnandone la crescita commerciale nei diversi Paesi della regione e lavorando allo sviluppo delle attività del marchio.