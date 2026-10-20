E se la prossima Fiat Strada fosse così? Il render prende spunto dalla Multiplay

Fiat Multiplay ha appena debuttato a Parigi e c’è già chi la immagina come la prossima generazione del pickup Strada. Il creatore digitale indipendente Kleber Silva, noto anche come KDesign, ha condiviso sui social alcuni rendering che ipotizzano un futuro diverso per il pickup di casa Fiat. Il progetto riprende diversi elementi del concept, adattandoli a una carrozzeria a doppia cabina con cassone aperto.

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Fiat Strada: un render immagina il futuro ispirandosi alla Multiplay

La colorazione esterna verde cattura subito l’attenzione, ma è il frontale a distinguere nettamente questo design dall’attuale Strada. Un pannello nero ospita la scritta “Fiat” affiancata da una serie di elementi luminosi “pixelati”. Più in basso si trovano gruppi ottici avvolgenti, una presa d’aria e una piastra protettiva color argento.

Le fiancate mantengono un’estetica squadrata, caratterizzata da quattro porte, passaruota protetti da rivestimenti scuri e grandi cerchi bicolore dal design geometrico. Il tetto nero contribuisce a slanciare visivamente l’abitacolo, mentre alcuni dettagli color argento, posizionati dietro le porte posteriori, creano un raccordo verso il cassone.

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Al posteriore ritorna il motivo a pixel, questa volta in rosso, integrato in una fascia scura che attraversa il portellone. Il paraurti riprende gli elementi protettivi presenti all’anteriore. L’aspetto complessivo è in linea con la nuova famiglia Fiat, che spazia dalla Grande Panda al Grizzly, pur conservando le proporzioni tipiche di un pickup.

Anche gli interni sono stati ripensati: Silva propone rivestimenti scuri arricchiti da cuciture e inserti rossi, un quadro strumenti digitale e un touchscreen centrale disposto orizzontalmente. I comandi fisici rimangono posizionati sotto le bocchette di aerazione, mentre il tunnel centrale ospita il selettore del cambio e i portabicchieri.

La storia della Strada comincia in Brasile nel 1998. Negli anni arrivano la cabina estesa, nel 1999, quella doppia, nel 2009, e la terza porta, nel 2013. Il salto più importante risale al 2020: la seconda generazione introduce quattro porte e cinque posti, avvicinando il modello anche alle esigenze delle famiglie. Seguono il cambio automatico CVT nel 2021 e il motore turbo nel 2023.

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Per il futuro, Fiat vuole portare la formula del suo pick-up oltre il Sud America, con ambizioni globali che comprendono anche l’Europa. Il marchio ha già indicato questa direzione presentando la propria famiglia di concept, senza però confermare nome e caratteristiche definitive dell’erede della Strada.

La Multiplay mostrata a Parigi aggiunge nuove idee al tema della versatilità, combinando elementi da monovolume, SUV e pick-up: proprio il materiale dal quale è partito Kleber Silva per questi render.