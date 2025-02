Leapmotor International apre gli ordini in Polonia

Leapmotor International ha avviato le vendite sul mercato polacco. Gli ordini possono essere effettuati presso i concessionari autorizzati del marchio, situati nelle seguenti città: Białystok, Bydgoszcz, Cracovia, Poznań, Stettino, Varsavia. L’elenco delle sedi previste verrà ulteriormente ampliato nella prima metà di quest’anno. per ottenere punti concessionari aggiuntivi.

“Abbiamo preparato un’offerta unica per i clienti polacchi per le auto elettriche tecnologicamente avanzate di Leapmotor, che innalzano la soglia di accesso all’elettromobilità a un livello completamente nuovo. “Con l’inizio delle vendite, i clienti in Polonia potranno usufruire della city car T03 come parte di un abbonamento al prezzo di un abbonamento mensile per i trasporti pubblici di Varsavia”, ha affermato Adam Męciński, direttore del marchio Leapmotor in Polonia.

Leapmotor International ha ufficialmente avviato le vendite in Polonia, mettendo a disposizione dei clienti due modelli di veicoli elettrici: la city car T03 e il SUV C10. Questi due modelli sono progettati per offrire un’esperienza di guida sicura, tecnologicamente avanzata e accessibile, rispondendo alle esigenze di una mobilità sostenibile e innovativa.

La Leapmotor T03 è una compatta a cinque porte del segmento A che, grazie alla sua progettazione intelligente, offre uno spazio interno paragonabile a quello di un’auto di segmento B. Con un’autonomia di 265 km secondo il ciclo WLTP, si rivela una soluzione ideale per la guida urbana. Il Leapmotor C10, invece, è un SUV di segmento D che combina un’autonomia di 420 km (WLTP) con i più alti standard di sicurezza, un’esperienza di guida intelligente e un comfort di alto livello. Il C10 è costruito sulla piattaforma tecnologica LEAP 3.0, che include un’architettura elettronica centralizzata all’avanguardia, la tecnologia Cell-to-Chassis (CTC) e un sofisticato Intelligent Cockpit con un quadro strumenti da 10,25 pollici e uno schermo principale da 14,6 pollici che esegue il sistema di infotainment Leap OS 4.0.

Entrambi i modelli si distinguono per l’integrazione di tecnologie avanzate, alte prestazioni, efficienza energetica e autonomia competitiva, mantenendo prezzi accessibili grazie alle capacità ingegneristiche interne e all’approccio di produzione verticale di Leapmotor. L’introduzione del marchio Leapmotor in Polonia amplia l’offerta di Stellantis nel Paese, consentendo di raggiungere un pubblico più vasto e di competere efficacemente con le altre case automobilistiche cinesi.

Per quanto riguarda la strategia di espansione, Leapmotor International sta accelerando il proprio sviluppo globale, puntando a una crescita costante al di fuori del mercato cinese. L’azienda prevede di lanciare almeno un nuovo modello all’anno nei prossimi tre anni, consolidando ulteriormente la sua presenza nei mercati internazionali con prodotti sempre più innovativi e accessibili.