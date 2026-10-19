Lancia torna regina a Sanremo dopo 34 anni: Andolfi vince, Ardizzone conquista il futuro

Lancia torna alla vittoria al Rallye Sanremo dopo 34 anni. Fabio Andolfi, al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale, ha riportato il marchio torinese sul gradino più alto del podio nell’ultima tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) Sparco 2026. Si tratta del terzo successo assoluto per Lancia Corse HF in sette gare, a coronamento di un fine settimana che ha visto anche l’assegnazione dei titoli del Trofeo Lancia.

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Trofeo Lancia: Ardizzone è campione e nel 2027 correrà con il team ufficiale

Andolfi ha conquistato la vittoria domenica, dopo aver trascorso la prima parte della gara all’inseguimento di Andrea Crugnola. Il pilota ligure si è aggiudicato due prove speciali, trovando il ritmo necessario per arrivare al traguardo finale da vincitore.

Per Crugnola, invece, il Sanremo ha lasciato l’amaro in bocca: dopo aver condotto gran parte della gara al volante della sua Ypsilon Rally2 HF Integrale, preparata da FPF Sport, il pluricampione italiano è stato costretto al ritiro a causa di una doppia foratura mentre era al comando. Crugnola chiude comunque la stagione del CIAR come il pilota che ha ottenuto il maggior numero di vittorie nelle prove speciali. Nella categoria due ruote motrici del campionato, il successo è andato a Gabriel Di Pietro, tornato al volante della Ypsilon Rally4 HF.

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La lotta per il trofeo monomarca è arrivata a Sanremo con cinque piloti ancora matematicamente in corsa per il titolo. A spuntarla sono stati Nicolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli, che si sono aggiudicati sia il titolo assoluto che la vittoria nella categoria Junior.

I 43,5 punti conquistati, tra risultato in gara, bonus “Rally Plus” e punti come “Best Performer”, si sono rivelati decisivi. Per Ardizzone, il premio consiste in un sedile nel team ufficiale Lancia Corse HF per il 2027. Il pilota di Borgosesia corona così una settimana straordinaria, durante la quale ha conquistato anche il Campionato Italiano Rally Challenger due ruote motrici.

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La vittoria nel Trofeo è andata a Mattia Vita e Alessio Foresto. Vita aveva aperto la competizione segnando il miglior tempo a Porto Sole, prima della risposta di Edoardo De Antoni e Ardizzone. Nelle fasi finali, Vita ha colmato il divario dal futuro vincitore del Trofeo, rallentato da problemi ai freni, conquistando anche i punti bonus per la “Miki Stage”.

Alle spalle di Vita e Ardizzone si sono piazzati Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni. Il loro terzo posto ha permesso loro di aggiudicarsi il titolo stagionale nella categoria Master, mentre Vita ha ottenuto la vittoria di categoria a Sanremo.

Nel frattempo, Roberto Gobbin, affiancato da Lorenzo Mattucci, ha conquistato il campionato nella categoria Expert, chiudendo terzo nella sua classe. La vittoria in gara è andata a Thimo Tremmel e Jonas Decker, davanti a Emanuele Fiore e Matteo Lullo.

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Si è conclusa anche la stagione inaugurale del trofeo dedicato alla Ypsilon HF Racing Rally6: Manuel Derossi è il primo campione della storia, mentre Simone Rappa ha firmato la vittoria a Sanremo. Nello stesso fine settimana, la Ypsilon HF ha ottenuto un ulteriore successo nella FIA Eco Rally World Cup in occasione dell’EcodolomitesGT, svoltosi a Primiero San Martino di Castrozza. Seguirà una cerimonia di premiazione ufficiale per i vincitori del trofeo.