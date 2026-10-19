Lancia Gamma HF Integrale, 375 CV sulle strade di Torino: eccola nelle nuove immagini

Lancia Gamma HF Integrale è stata avvistata nel traffico a Torino. Il veicolo è stato fotografato da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit, che ha condiviso le immagini sui social media. L’auto appare con una carrozzeria nera e grandi cerchi bicolore dal design geometrico: una configurazione che permette di osservare chiaramente le linee della nuova ammiraglia, al di fuori del contesto di uno stand fieristico.

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Lancia Gamma HF Integrale: doppio motore elettrico e prezzo di 59.900 euro

La vista laterale mette in risalto la linea del tetto spiovente, le maniglie delle portiere a filo della carrozzeria e le fiancate scolpite. Sul montante posteriore è presente il logo Lancia, mentre lungo la parte inferiore della carrozzeria spicca la scritta “Integrale”.

Nel posteriore, il design è caratterizzato da una sottile barra luminosa, uno spoiler sdoppiato ed elementi aerodinamici che incorniciano il lunotto. La colorazione scura conferisce al veicolo un aspetto piuttosto sobrio, lasciando che siano i cerchi e specifici dettagli della carrozzeria a contraddistinguere questa particolare versione.

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La HF Integrale si colloca al vertice della famiglia Gamma. Il sistema si avvale di due motori elettrici, uno su ciascun asse, e offre la trazione integrale. Eroga 350 CV, con una potenza di picco di 375 CV disponibile secondo le condizioni specificate dal costruttore (con la batteria a un livello di carica del 90%). La coppia raggiunge i 509 Nm, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 5,1 secondi (escludendo il rollout). Le sospensioni adattive sono di serie.

La batteria ha una capacità netta di 97,2 kWh e l’autonomia dichiarata arriva a 676 km WLTP. La ricarica rapida permette di passare dal 20 all’80 per cento in 27 minuti. La velocità massima è di 190 km/h.

Prodotta a Melfi sulla piattaforma STLA Medium, la Gamma misura 4,67 metri e offre un bagagliaio da 560 litri. Il design combina il Calice luminoso anteriore con la firma posteriore a T e una carrozzeria fastback rialzata.

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L’abitacolo è dotato di una strumentazione digitale da 10,25 pollici, uno schermo centrale da 16 pollici e l’interfaccia S.A.L.A. La dotazione comprende sistemi di assistenza alla guida di livello 2, mentre il caratteristico tavolino centrale richiama la soluzione introdotta sulla Ypsilon. Lancia Gamma HF Integrale in Italia avrà un prezzo di 59.900 euro. L’arrivo sul mercato è previsto dalla fine di novembre 2026, dopo l’apertura degli ordini europei avvenuta il 12 ottobre.