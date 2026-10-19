Fiat 500 Hybrid, nel Regno Unito arriva un modo insolito per scegliere la carrozzeria

Scegliere il colore dell’auto come si sceglie quello di una giacca: cercando la tonalità che valorizza meglio il proprio aspetto. È l’idea lanciata da Fiat nel Regno Unito per accompagnare il debutto della 500 Hybrid. Il marchio porta nel mondo dell’automobile l’analisi del colore, una consulenza normalmente associata all’abbigliamento e allo stile personale.

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L’iniziativa prevede un concorso sul profilo Instagram di Fiat UK. Venti persone avranno la possibilità di vincere una consulenza virtuale gratuita della durata di un’ora, accompagnata da una guida tascabile personalizzata. Il servizio aiuterà i partecipanti a individuare i colori più adatti ai propri tratti somatici, collegando al contempo queste indicazioni alla scelta di un veicolo.

Fiat UK, una consulenza sui colori per venti partecipanti

Le consulenze saranno realizzate con Colour Me Beautiful e utilizzeranno sei palette tonali: chiara, scura, calda, fredda, brillante e tenue. Il punto di partenza è osservare le caratteristiche della persona per suggerire accostamenti che risultino armoniosi.

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Vicky Booker, stilista ed esperta di colori, sottolinea come, nell’acquisto di un’auto, le considerazioni pratiche abbiano spesso la priorità. Suggerisce, tuttavia, di valutare anche il legame tra il colore della carrozzeria e il proprio stile personale, un po’ come si farebbe quando si scelgono i capi dal proprio guardaroba.

A sostegno di questa iniziativa vi è un sondaggio condotto da OnePoll su un campione di 2.000 adulti. Sebbene il 22 per cento degli intervistati dichiari di non sapere quali colori siano più adatti a sé, il 72 per cento afferma di sentirsi più sicuro di sé quando indossa tonalità che valorizzano il proprio incarnato.

Anche per le automobili il colore conta: il 60% lo considera importante al momento dell’acquisto. Per il 51 per cento il veicolo rispecchia la propria personalità, mentre il 40 per cento lo vede come un’estensione del proprio aspetto.

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Le preferenze restano però prudenti. Tra le auto degli intervistati prevalgono nero, blu e grigio, rispettivamente al 22 per cento, 18 per cento e 15 per cento. Nell’abbigliamento dominano nero e blu, seguiti dal bianco. L’82 per cento ammette di scegliere almeno qualche volta colori neutri perché li considera più sicuri.

Non tutti, naturalmente, attribuiscono all’auto lo stesso significato: il 43% la considera soprattutto un acquisto pratico e il 27% semplicemente un mezzo di trasporto.

La campagna prende spunto dalla decisione, annunciata da Fiat nel 2023, di abbandonare il colore grigio, rendendo il colore un elemento centrale della propria comunicazione di marca.

Kris Cholmondeley, a capo di Fiat nel Regno Unito, ha collegato l’iniziativa al lancio della 500 Hybrid e al desiderio di portare tonalità più vivaci sulle strade britanniche. Nelle sue dichiarazioni, ha anche fatto un riferimento scherzoso ai cieli del Paese, suggerendo che di grigio ce n’è già fin troppo, senza bisogno di aggiungerne altro nella scelta delle automobili.