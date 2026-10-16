Stellantis alla prova dei conti: il 28 ottobre si scoprirà quanto pesa la ripresa europea

Stellantis tornerà a parlare dei propri conti mercoledì 28 ottobre, quando pubblicherà i risultati del terzo trimestre 2026. Alcuni dati comunque sono già noti: tra luglio e settembre le consegne globali sono diminuite di circa l’1 per cento, ma l’andamento è stato molto diverso tra Europa e Nord America.

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Il 28 ottobre Stellantis svelerà i risultati del terzo trimestre 2026

Il gruppo ha stimato 1.286.000 veicoli consegnati, contro 1.300.000 dello stesso periodo del 2025. Nell’Europa allargata si è arrivati a 588.000 unità, con un aumento del 10%. In Nord America, invece, il totale è sceso a 357.000 veicoli, il 12% in meno rispetto a un anno prima. Stellantis ha ricondotto questa flessione soprattutto alle fermate produttive programmate.

La crescita europea ha dunque accompagnato un trimestre più debole dall’altra parte dell’Atlantico. Per capire quanto questi due andamenti abbiano pesato sui risultati economici bisognerà però aspettare la pubblicazione del report: consegnare più o meno automobili non basta, da solo, a spiegare come cambiano ricavi e redditività.

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C’è anche una distinzione da tenere presente. I dati diffusi il 13 ottobre riguardano le vetture fornite a concessionari e distributori, insieme alle consegne dirette a privati e flotte. Non sono quindi numeri di immatricolazioni e non vanno letti come se tutte quelle auto fossero state targate nello stesso periodo.

I documenti finanziari e la presentazione saranno pubblicati sul sito Stellantis, nella sezione investitori, intorno alle 8:00 italiane. Alle 13:00 partirà la teleconferenza, che si potrà seguire attraverso il portale aziendale. La registrazione resterà poi disponibile per chi vorrà recuperare gli interventi in un secondo momento.

Come termine di confronto, nel secondo trimestre del 2026 il gruppo aveva registrato ricavi netti di 43,5 miliardi di euro, in crescita del 13% sull’anno precedente, e un utile netto di circa 300 milioni di euro.

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Il prossimo report aggiungerà quindi la parte finanziaria ai dati commerciali già comunicati. Sarà interessante vedere soprattutto quale contributo sia arrivato dall’Europa e quanto abbia inciso il calo nordamericano. Durante la teleconferenza potranno inoltre essere approfondite le ragioni delle fermate produttive citate dal gruppo guidato da Antonio Filosa e il loro effetto sul trimestre. Fino ad allora, resta il bilancio provvisorio dei volumi: quasi stabili nel complesso, ma con differenze marcate tra le due regioni.