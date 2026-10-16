Nuova Fiat Tipo, il render immagina una berlina tutta nuova: ma il futuro va verso i SUV

Una nuova Fiat Tipo con il profilo di una berlina sportiva, fari sottili e interni ridisegnati: questo è il concept proposto dal digital creator indipendente Sezer Design, che attraverso questi render immagina una possibile evoluzione di uno dei modelli più noti di Fiat.

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Un render ipotizza così il design di una nuova Fiat Tipo

La carrozzeria blu mette in risalto un approccio stilistico differente rispetto alla Tipo che conosciamo oggi. Il cofano è lungo, la linea del tetto digrada dolcemente verso la parte posteriore e la coda appare compatta. Pur mantenendo la configurazione a quattro porte, l’aggiunta di grandi cerchi bicolore e maniglie delle portiere a scomparsa conferisce al veicolo un aspetto più sofisticato.

All’anteriore, la visione di Sezer Design per la Fiat Tipo presenta una firma luminosa orizzontale che attraversa il frontale, interrotta al centro dal logo FIAT. I gruppi ottici integrano una grafica segmentata, affiancata da elementi luminosi verticali ai lati del paraurti. Più in basso, un’ampia presa d’aria è incorniciata da superfici dalle tonalità scure.

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Questa stessa enfasi sulla continuità si ritrova al posteriore, dove una sottile striscia luminosa rossa collega i fanali. Il bordo del cofano del bagagliaio forma un accenno di spoiler, mentre il paraurti integra una sezione inferiore di colore nero. Nel complesso, il render predilige linee nette e tese, con proporzioni slanciate e pochi riferimenti diretti alle generazioni precedenti.

Anche gli interni seguono un approccio ambizioso. La plancia ospita un quadro strumenti digitale e un ampio display centrale; spiccano le bocchette di aerazione a lamelle verticali e un’illuminazione d’ambiente blu che si estende fino ai pannelli delle portiere. I rivestimenti dei sedili, in tonalità chiara, creano un contrasto con le superfici più scure, mentre il tetto panoramico e la console centrale, dotata di un comando rotativo, completano l’ambiente immaginato dal designer.

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Fiat Tipo debutta nel 1988, quandola casa torinese presenta l’erede della Ritmo. La compatta si distingue per l’abitabilità e le soluzioni innovative, conquistando il titolo di Auto dell’Anno 1989. Nel 2015 il nome ritorna con una berlina a quattro porte, alla quale si aggiungono la cinque porte e la station wagon. Una famiglia costruita soprattutto attorno a spazio, semplicità e rapporto tra prezzo e contenuti.

Oggi, tuttavia, non è prevista una nuova generazione della Tipo, sebbene molti appassionati ne auspichino il ritorno. La sua eredità, all’interno della linea di veicoli pensati per le famiglie, è stata raccolta dalla Fiat Grizzly e dalla Grizzly Fastback: modelli caratterizzati da una carrozzeria in stile SUV e da un approccio progettuale decisamente diverso rispetto alla classica berlina.