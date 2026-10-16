Fiat Grande Panda Hybrid sbarca in Giappone: vendite al via dal 7 novembre

Fiat Grande Panda Hybrid allarga il proprio mercato e arriva in Giappone. Le vendite partiranno sabato 7 novembre, con un prezzo di listino da 3.690.000 yen, tasse comprese. L’annuncio di Stellantis Japan aggiunge quindi una nuova destinazione alla carriera della compatta, chiamata a far conoscere anche ai clienti giapponesi una Panda diversa da quella delle origini.

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Fiat Grande Panda sbarca in Giappone

Il nome è rimasto, le dimensioni sono cambiate. Con i suoi 4,01 metri di lunghezza, la Grande Panda appartiene al segmento B, ma riprende dalla prima serie del 1980 le forme squadrate e l’attenzione allo spazio. Il bagagliaio offre 412 litri, che diventano 1.366 ripiegando i sedili posteriori. Nell’abitacolo si trovano inoltre scomparti e ripiani per altri 13 litri: numeri che raccontano il lato pratico dell’auto meglio di tanti richiami alla tradizione.

Per il Giappone è stata scelta la motorizzazione ibrida a 48 volt da 110 CV. Il sistema abbina un turbo benzina da 1,2 litri a un’unità elettrica, con cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. In alcune situazioni permette di procedere con il motore termico spento, fino a circa un chilometro a velocità inferiori ai 30 km/h. Questa possibilità dipende dalle condizioni di guida, come precisa il costruttore nella presentazione del modello.

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Per quanto riguarda il design, Fiat ha inserito diversi dettagli tutti da scoprire: la scritta “PANDA” è impressa direttamente sulle portiere, il logo anteriore è posizionato in modo asimmetrico ei fari presentano una grafica “pixelata” che richiama la cultura digitale degli anni ’80.

Il risultato mantiene un chiaro legame visivo con la Panda classica, senza però limitarsi a una semplice replica del design originale. All’interno, l’ispirazione stilistica cambia: le forme ovali della plancia e le cornici dei display richiamano il tracciato di prova situato sul tetto dello storico stabilimento del Lingotto. La colorazione esterna “Tasmania Blue” è abbinata a dettagli gialli presenti sulle bocchette di ventilazione, attorno allo schermo e nelle cuciture dei sedili.

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L’allestimento “La Prima” include cerchi in lega da 17 pollici e barre sul tetto. Un elemento particolarmente distintivo è però la plancia, rivestita in “BAMBOX Bamboo Fiber Tex”, un materiale composto per circa un terzo da fibra di bambù naturale.

L’abitacolo integra inoltre il “Lapolen Ecotek”, un materiale ottenuto da plastica riciclata e alluminio recuperato da circa 140 cartoni per bevande per ogni veicolo; nella finitura rimangono visibili alcune particelle metalliche. Grazie all’impiego di questi materiali, a colori vivaci e a richiami alla Panda originale, Fiat ha saputo conferire al modello una personalità decisamente unica. A partire dal 7 novembre, i clienti in Giappone potranno ammirare il veicolo presso le concessionarie e scoprirlo dal vivo.