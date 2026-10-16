Alfa Romeo Tonale, il design conquista ancora: suo il premio autonis 2026

Alfa Romeo Tonale ha conquistato ancora una volta i lettori di auto motor und sport. Il SUV italiano si è aggiudicato il premio autonis come “Miglior innovazione di design 2026” nella categoria dedicata ai SUV compatti e ai fuoristrada. A rendere questo traguardo particolarmente significativo è l’esito della votazione: la Tonale ha ottenuto il 31,3% dei voti, superando la concorrenza.

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Alfa Romeo Tonale: il Centro Stile ritira il premio e racconta il processo di design

Questo riconoscimento segue un successo analogo ottenuto nel 2022, a conferma del fatto che il modello continua a riscuotere grande apprezzamento da parte del pubblico, anche nella sua versione aggiornata. Per Alfa Romeo, questo risultato mette in luce un elemento cardine della propria identità: la capacità di progettare vetture che si distinguono, tanto da non aver bisogno di leggere il nome sul portellone per essere immediatamente riconoscibili.

Estelle Tabaczek, exterior designer del Centro Stile, ha ritirato il premio durante la cerimonia tenutasi giovedì 15 ottobre. Nel suo intervento, ha attribuito il merito del successo innanzitutto alle persone che lavorano a questi progetti, sottolineando la passione e la dedizione quotidiana profuse in ogni veicolo. Si tratta di un traguardo da condividere con l’intero team e con tutti coloro che hanno contribuito a definire il design della Tonale.

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Tabaczek ha inoltre illustrato la filosofia della “Bellezza Necessaria”, secondo cui ogni linea e ogni superficie devono assolvere a una funzione precisa. Nella Tonale, questo principio si traduce in una carrozzeria scolpita, proporzioni equilibrate e dettagli che coniugano eleganza e sportività. Lo “Scudetto” rimane il fulcro del frontale: un elemento distintivo che rende il marchio riconoscibile al primo sguardo.

Alla competizione hanno partecipato 92 modelli lanciati negli ultimi dodici mesi, suddivisi in undici categorie. Complessivamente, sono stati espressi oltre 15.200 voti. La vittoria della Tonale si inserisce in un concorso più ampio, decretato dai lettori della rivista e della sua edizione online.

Il legame tra Alfa Romeo e i premi autonis vanta una lunga storia. Anche nelle edizioni precedenti, Giulia e Stelvio hanno ottenuto riconoscimenti, mentre la Giulietta e la MiTo hanno riscosso il favore del pubblico. Sebbene questi modelli differiscano per dimensioni e approccio progettuale, tutti pongono lo stile al centro del proprio concept.

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Richiami ai modelli storici Alfa e dettagli degli interni

Nel nuovo Tonale, i riferimenti al passato si concentrano principalmente sul frontale. La calandra trae ispirazione dalla Tipo 33 Stradale e dalla Giulia GT degli anni ’60, reinterpretandole attraverso un linguaggio stilistico moderno. Le prese d’aria laterali, che affiancano lo “Scudetto”, richiamano invece la Giulia GTA e la GTAm, conferendo un tocco di maggiore aggressività all’estetica complessiva.

Questa filosofia progettuale prosegue nell’abitacolo, dove materiali, accostamenti cromatici e finiture creano un ambiente coerente con gli esterni. Un elemento particolarmente distintivo è l’illuminazione d’ambiente, il cui motivo richiama la pelle di serpente: un chiaro omaggio al Biscione, simbolo di Alfa Romeo.

Il premio valorizza un approccio al design che punta su proporzioni e dettagli, piuttosto che su meri effetti scenografici. Con il 31,3% dei voti, Tonale ha conquistato il pubblico, che ha saputo apprezzare questa specifica interpretazione del SUV compatto.

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Per il Centro Stile Alfa Romeo, questo riconoscimento rappresenta un incoraggiamento a proseguire lungo un percorso che coniuga l’eredità del marchio con forme contemporanee, garantendo che il carattere unico di Alfa Romeo rimanga immediatamente riconoscibile, anche in un segmento di mercato particolarmente affollato e competitivo.