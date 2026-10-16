Fiat 500, boom in Germania: vendite in crescita dell’82% e primo posto nel segmento

Fiat 500 si prende il primo posto tra le auto di segmento A in Germania. Nei primi nove mesi del 2026, le immatricolazioni della piccola italiana sono aumentate dell’82 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che porta la sua quota nella categoria al 17,9 per cento e conferma i buoni piazzamenti ottenuti nei singoli mesi.

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Il numero di Fiat 500 immatricolate di recente è quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso

Il dato acquista ancora più peso se confrontato con quello del segmento, cresciuto nel complesso del 7,6 per cento. La 500 ha quindi fatto molto meglio della media, guadagnando spazio in una fascia di mercato nella quale dimensioni contenute e costi restano elementi importanti per chi acquista.

Fiat 500 Hybrid

Luigi Saia, responsabile Fiat in Germania, attribuisce una parte del merito alla possibilità di scegliere tra elettrico e ibrido. Due proposte che rispondono ad abitudini differenti, mantenendo lo stile del modello. Secondo il manager, hanno aiutato anche i prezzi competitivi e i recenti incentivi governativi per le vetture elettriche, che hanno dato un contributo positivo alle vendite.

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Per chi sceglie la Fiat 500 Electric sono disponibili due livelli di potenza: 95 CV, corrispondenti a 70 kW, oppure 118 CV, pari a 87 kW. Con la batteria più grande, l’autonomia dichiarata raggiunge i 320 chilometri nel ciclo WLTP. Un dato da valutare in base ai propri tragitti e alle possibilità di ricarica.

Il costruttore indica consumi energetici compresi tra 13 e 14,9 kWh ogni 100 chilometri. Le emissioni di CO₂ allo scarico sono pari a zero, con classificazione A. L’elettrica rappresenta così una delle due strade attraverso cui Fiat continua a proporre la sua utilitaria al pubblico tedesco.

L’altra è la 500 Hybrid, rivolta a chi preferisce il motore a benzina con un supporto elettrico. Il propulsore termico sviluppa 65 CV, equivalenti a 48 kW, ed è affiancato da un’unità che interviene soprattutto nelle partenze e nelle accelerazioni. La batteria si ricarica durante la marcia: l’energia recuperata viene poi utilizzata per assistere il motore e contribuire a contenere i consumi.

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Per la Hybrid vengono dichiarati valori tra 5,2 e 5,3 litri ogni 100 chilometri, con emissioni di CO₂ da 117 a 123 g/km e classe D. Il bilancio da gennaio a settembre premia quindi l’offerta complessiva della famiglia 500. Per Fiat, poter intercettare sia chi cerca un’elettrica sia chi vuole continuare a fare rifornimento di benzina si sta rivelando una scelta efficace sul mercato tedesco.