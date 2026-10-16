Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY27: il prototipo avvistato in strada, il V6 resta ma il futuro è ancora da scrivere

La nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è stata avvistata di nuovo su strada, questa volta senza nulla da nascondere. Le foto spia pubblicate sui social media da Walter Vayr della Gabetz Spy Unit rivelano un esemplare rosso, non mimetizzato, identificato come Model Year 2027. Il design risulterà familiare agli appassionati; l’aggiornamento si concentra principalmente su caratteristiche e contenuti, guidando l’attuale Stelvio verso la fine della sua produzione.

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Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: il modello MY27 si presenta senza mimetiche

Basta uno sguardo al frontale per riconoscerla: la caratteristica griglia scudetto, le grandi prese d’aria e lo stemma Quadrifoglio sui parafanghi anteriori. Di lato, risaltano le ruote scure a cinque fori, che rivelano dietro di loro i dischi freno forati. Specchietti laterali e minigonne neri completano il profilo, mentre la parte posteriore conserva lo spoiler sopra il portellone, un diffusore e l’iconica configurazione a quattro scarichi.

Il veicolo fotografato è inoltre dotato di supporti targa neri e di un’etichetta temporanea apposta sul portellone. La carrozzeria appare sostanzialmente invariata, senza alterazioni visibili ai paraurti o alle proporzioni della vettura. Le immagini non forniscono una visione sufficientemente chiara dell’abitacolo per identificare gli aggiornamenti interni; tuttavia, i dettagli più significativi su questo fronte sono già stati condivisi dal produttore.

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Stellantis ha infatti già annunciato aggiornamenti sia per la Giulia che per la Stelvio. Questi includono un nuovo software e una telecamera per il monitoraggio del conducente posizionata sul montante A. Ci sono anche piccole modifiche estetiche, come gli stemmi Alfa Romeo in bianco e nero sul cofano e sul portellone. Inoltre, alla tavolozza dei colori disponibile è stato aggiunto il “Blu Anodizzato”.

La novità che probabilmente interesserà maggiormente gli appassionati Alfa Romeo riguarda il motore: mantiene il V6 biturbo da 2,9 litri da 520 CV, abbinato nella Stelvio alla trazione integrale Q4. Il modello MY27 viene fornito di serie anche con cerchi bruniti da 21 pollici, che sostituiscono le precedenti versioni da 20 pollici. Il differenziale meccanico a slittamento limitato, le sospensioni attive e il sistema Alfa Chassis Domain Control rimangono parte del pacchetto.

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Questo aggiornamento consentirà al SUV di rimanere sul mercato fino alla fine del 2027, in linea con l’attuale roadmap dell’Alfa Romeo. Per quanto riguarda ciò che seguirà, dovremo aspettare e vedere; Santo Ficili ha spiegato che il marchio sta ancora valutando la sua strategia per il segmento D, monitorando l’andamento della domanda sui mercati internazionali.

L’amministratore delegato ha chiarito che non sono state prese decisioni definitive. Nel frattempo la Stelvio Quadrifoglio continua la sua corsa con l’assetto meccanico consolidato e aggiornamenti mirati, mentre il futuro del modello comincia a prendere forma più definita.