Nuova Fiat Bravo, e se tornasse così? Il render immagina una compatta tutta grinta

Una nuova Fiat Bravo, a cinque porte e dall’aspetto decisamente sportivo: questa è la visione del creatore digitale indipendente Restomod GT, che ha condiviso sui social un render che immagina un possibile ritorno della compatta italiana nel 2027. Il progetto, battezzato “Virtual Idea Forma Corsa by Restomod GT”, riporta in auge un nome ancora familiare a molti automobilisti. Precisiamo ancora una volta che si tratta di un concept virtuale indipendente.

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Nuova Fiat Bravo: cinque porte, carrozzeria bianco perla e dettagli sportivi

Per questa interpretazione, l’autore ha scelto una colorazione esterna bianco perla, abbinata a cerchi sportivi e dettagli in tonalità scura. Il design è muscoloso, ma la configurazione a cinque porte mantiene la praticità che ci si aspetta da una Bravo. Il concept delinea un’auto adatta all’uso quotidiano, capace però di attirare l’attenzione anche quando è parcheggiata.

Il frontale è caratterizzato da sottili fari a LED, una firma luminosa integrata nella calandra e ampie prese d’aria. Il muso ribassato conferisce alla vettura un’impronta aggressiva, mentre il contrasto tra la verniciatura chiara e gli elementi scuri mette in risalto il disegno del paraurti: un dettaglio che allontana nettamente questo render dall’immagine di una classica berlina compatta per famiglie.

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Anche il posteriore è di grande impatto. Una barra luminosa orizzontale enfatizza la larghezza dell’auto, completata da uno spoiler e da un diffusore. Impossibile non notare i quattro terminali di scarico, un particolare che suggerisce prestazioni elevate. Il progetto, tuttavia, si concentra esclusivamente sullo stile: l’autore non specifica quale tipo di motorizzazione potrebbe celarsi sotto il cofano.

Per gli interni, Restomod GT ha optato per una tonalità rossa, integrando rivestimenti in pelle e Alcantara, sedili sportivi e una console centrale orientata verso il guidatore. La strumentazione digitale e un ampio display centrale completano un abitacolo pensato per lasciare il segno, puntando soprattutto sulla scelta cromatica e sull’atmosfera complessiva a bordo.

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Questa ipotetica nuova Fiat Bravo unisce due elementi chiave: la praticità di una hatchback a cinque porte e il fascino di un’auto compatta dal carattere sportivo; una combinazione profondamente radicata nella storia del modello, qui però declinata attraverso dettagli decisamente più incisivi e accattivanti.

Fiat non ha rilasciato alcun annuncio riguardo a una possibile produzione. Di conseguenza, non vi sono prezzi o specifiche tecniche di cui discutere. Tuttavia, il progetto apre una riflessione interessante su come il nome “Bravo” potrebbe tornare sulla scena: con un approccio così audace e aggressivo, o magari con una proposta più sobria e attenta ai costi?

Fiat Bravo: la storia ha inizio nel 1995

Fiat Bravo debutta nel 1995 insieme alla Brava, raccogliendo l’eredità della Tipo. Stessa base tecnica, ma due interpretazioni diverse: tre porte e linee più sportive per la Bravo, cinque porte e maggiore attenzione alla famiglia per la Brava. Entrambe vengono premiate con il titolo di Auto dell’Anno 1996.

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Nella gamma spicca la Bravo HGT, con il due litri a cinque cilindri da 147 CV, portati a 155 con l’aggiornamento del 1998. È la versione che esprime meglio il lato sportivo della prima serie. All’inizio degli anni Duemila, le due compatte lasciano spazio alla Stilo.

Il nome torna nel 2007, su una nuova berlina prodotta a Cassino e disponibile soltanto a cinque porte. Lunga 4,34 metri, offre un bagagliaio da 400 litri e motorizzazioni benzina T-Jet e diesel Multijet. Le forme diventano più morbide e slanciate, mantenendo l’idea di un’auto capace di accompagnare la famiglia senza rinunciare a una linea personale.