Targa Florio Classica e Ferrari Tribute 2026: in arrivo 300 auto da tutto il mondo

Poche ore ci separano ormai dal via della Targa Florio Classica 2026, appuntamento finale del Campionato Italiano Grandi Eventi per auto storiche. Le date da segnare in agenda sono quelle dal 15 al 18 ottobre: le stesse del Ferrari Tribute, che si disputerà sul medesimo percorso, in Sicilia.

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Il momento clou si avrà quando gli equipaggi affronteranno le strade tortuose e assolate delle Madonie, dove l’eco dei bolidi impegnati nella mitica Targa Florio è ancora nell’aria. Quella gara, ideata nel 1906 da Vincenzo Florio, ha saputo sfidare il tempo, conservando il suo appeal anche nei nostri giorni.

Oggi, dopo 120 anni, la Targa Florio Classica riporta in diversi paesi del mito un bel ventaglio di auto firmate da marchi che quel mito hanno contribuito a creare. Alle “rosse” del Ferrari Tribute to Targa Florio il compito di evocare il rapporto fra la casa di Maranello e la sfida motoristica siciliana, pensando soprattutto al successo messo a segno da Nino Vaccarella e Lorenzo Bandini nel 1965, con una 275 P2.

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Come dicevamo, la Targa Florio Classica 2026 fa parte del Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui è una tappa decisiva. Si tratta di una competizione dedicata a quei fortunati possessori che vogliono abbinare il piacere del confronto al centesimo di secondo con la marcia di taglio turistico, per ammirare senza distrazioni gli incantevoli paesaggi che la Sicilia è in grado di offrire.

Attesi al via oltre 200 equipaggi, su altrettante splendide auto, provenienti da tutto il mondo. Presenti all’appello della Targa Florio Classica 2026 i grandi specialisti della regolarità. Fra questi, Giovanni Moceri, vincitore della scorsa edizione insieme a Corrado Corneliani, che dividerà l’abitacolo di una Lancia Aprilia del 1937 con il giovane ma esperto calabrese Marco Campilongo.

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Il presidente del Classic Team Corneliani sarà quest’anno impegnato alle note con il bolognese Massimo Zanasi su una Fiat 508C del 1937. Da tenere d’occhio anche i coniugi ferraresi Sergio Sisti e Anna Gualandi, che cercheranno di dire la loro su una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929.

Pronti a mettersi in luce anche i coniugi bresciani Carlo Beccalossi e Marzia Marchioni, a bordo di una Lancia Aurelia B20 GT della Brescia Corse. Da attenzionare Francesco e Giuseppe Di Pietra, padre e figlio, vincitori dell’edizione 2024, che faranno del loro meglio con una Fiat 508C.

Quelli citati non sono gli unici equipaggi che possono puntare al successo, perché il parterre è di qualità e molti protagonisti potrebbero sorprendere, con le loro auto storiche. Tra le fila della Targa Florio Legend, che accoglie le vetture prodotte dal 1978 al 2000, spicca la Ferrari Testarossa del 1991 di Romano Pasquali e Alessandra Fabeni. Molto ammirata, fra le auto della Targa Florio Classica, sarà sicuramente la Lamborghini Miura 400 S.

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Curiosità genera anche la presenza dell’Esercito Italiano, con una partecipazione di rilevante valore storico e istituzionale. Ai nastri di partenza sono attesi alcuni mezzi di prestigio provenienti direttamente dal Museo Storico della Motorizzazione Militare di Roma. In questo ambito si segnala soprattutto l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, uno dei modelli più rappresentativi dell’automobilismo italiano di quel tempo storico.

Grande l’interesse per il Ferrari Tribute to Targa Florio, che porterà al via oltre 80 auto sportive del “cavallino rampante”, per celebrare la mitica sfida siciliana, una delle più importanti corse automobilistiche del passato. In questo raggruppamento saranno presenti delle “rosse” costruite dopo il 2001, impegnate in una gara di regolarità che toccherà luoghi dove si sono scritte le imprese di grandi piloti dei tempi che furono.

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I concorrenti e le loro splendide vetture arriveranno da ogni parte del mondo, soprattutto per celebrare la tappa sulle Madonie, in quei luoghi dove hanno preso forma diversi trionfi delle auto emiliane nella mitica Targa Florio.

Ferrari Tribute to Targa Florio – Elenco iscritti 2026

1. 849 Testarossa 2025

2. 849 Testarossa 2025

3. 849 Testarossa 2025

4. 849 Testarossa Spider 2025

5. 296 Speciale A 2025

6. 296 Speciale A 2025

7. 296 Speciale A 2025

8. 296 Speciale A 2025

9. 296 Speciale A 2025

10. 296 Speciale A 2025

11. 296 Speciale 2025

12. 12 Cilindri Spider 2024

14. 12 Cilindri Spider 2024

15. 12 Cilindri Spider 2024

16. 12 Cilindri Spider 2024

18. 12 Cilindri Spider 2024

19. 12 Cilindri Spider 2024

20. 12 Cilindri Spider 2024

21. 12 Cilindri 2024

22. 12 Cilindri 2024

23. 12 Cilindri 2024

24. 12 Cilindri 2024

25. 12 Cilindri 2024

26. 12 Cilindri 2024

27. 12 Cilindri 2024

28. 12 Cilindri 2024

29. SF90 XX Spider 2023

30. SF90 XX Spider 2023

31. SF90 XX Spider 2023

32. SF90 XX Spider 2023

33. SF90 XX Spider 2023

34. Ferrari SF90 XX Spider 2023

35. Roma Spider 2023

36. Roma 2023

37. 296 GTS 2022

38. 296 GTS 2022

39. 296 GTS 2022

40. 296 GTS 2022

41. 296 GTS 2022

42. 296 GTS 2022

43. 296 GTS 2022

44. 296 GTS 2022

45. 296 GTS 2022

46. 296 GTS 2021

47. 296 GTS 2021

48. 296 GTS 2021

49. SF90 Spider 2020

50. SF90 Stradale 2019

51. SF90 Stradale 2019

52. SF90 Stradale 2019

53. SF90 Stradale 2019

54. SF90 Stradale 2019

55. F8 Spider 2019

56. F8 Tributo 2019

57. Ferrari 812 GTS 2019

58. 812 GTS 2019

59. 812 GTS 2019

70. 812 GTS 2019

71. 812 GTS 2019

72. La Ferrari? —

73. La Ferrari? —

74. 488 Pista Spider 2018

75. 488 Pista Spider 2018

76. 812 Superfast 2017

77. Portofino 2017

78. Portofino 2017

79. 488 GTB 2015

80. 488 GTB 2015

81. 488 GTB 2015

82. 458 Speciale A 2014

83. Ferrari F12 Berlinetta 2012

84. California 30 2012

85. 360 Challenge Stradale 2003

GUEST. SF90 Spider 2020

GUEST. Portofino 2017

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Targa Florio Classica – Elenco iscritti 2026

101. Lancia Lambda Spider Casaro 1929

102. Fiat 514 Sport 1930

103. Aston Martin 1.5 Le Mans 1934

104. Fiat 508 C 1937

105. Fiat Simca 8 Coupè 1938

106. Fiat 508 C 1938

107. Lancia Ardea 1941

108. Lancia Aurelia B20 GT 1952

109. Fiat 1100 TK Coupé Pininfarina 1954

110. Lancia Fulvia HF 1971

111. Fiat 508 C 1938

112. Fiat 1200 Cabriolet 1962

114. Porsche 356 Super Cabriolet 1953

115. Fiat 1100 TV 1955

116. Chrysler 72 1927

118. Fiat 503 Ghia Coppa D’oro 1933

119. Fiat 1100 S Coupè Siata 1939

120. Bmw 328 1939

121. Fiat 1100 Monviso 1948

122. Jaguar XK 120 OTS 1950

123. Jaguar XK 120 OTS 1951

124. Siata Daina Gran Sport 1951

125. Jaguar C-Type E 1952

126. Jaguar XK 120 OTS 1951

127. Jaguar XK 120 Open Two Seater 1952

128. Porsche 356 A 1600 Super 1957

129. Jaguar XK 120 1952

130. Lancia Aurelia B20 Competizione 1953

131. Jaguar XK 120 1953

132. Jaguar XK 120 1953

133. Jaguar XK 120 1954

134. Alfa Romeo 1900 C SS Worblaufen 1954

135. Porsche 356 Speedster 1954

136. Triumph TR2 Long Door Le Mans 1954

137. AC ACE 1954

138. Jaguar XK 120 OTS 1954

139. Jaguar XK 140 1955

140. Lancia Aurelia B24 Spider America 1955

141. Mercedes Benz 300 Sl Coupé 1955

142. Fiat 1100/103 TV 1955

143. Austin Healey 100/4 1955

144. Jaguar XK 140 OTS 1956

145. Lancia Aurelia B24 Spider 1956

146. Lancia Aurelia B24 1956

147. Austin Healey 100/4 1956

148. Alfa Romeo Giulietta Spider 1956

149. Jaguar XK 140 SE Open Two-Seater 1957

150. Alfa Romeo Giulietta Spider 1957

151. Porsche 356A 1957

152. Porsche 356 Speedster 1957

153. Porsche 356A 1957

154. Mercedes Sl 190 1960

155. Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce 1960

156. Mercedes Benz 300 Sl 1960

157. Alfa Romeo Touring Spider 1961

158. Fiat 1500 1962

159. Alfa Romeo Giulietta Spider 1962

170. Jaguar E Type (Series 1) Coupè 1962

171. Jaguar E Type (Series 1) Convertible 1962

172. Porsche 911S 1963

173. Alfa Romeo Giulietta 1964

174. Porsche 356 C 1964

175. Jaguar XKE 1965

176. Mercedes Benz 300 SL Gullwing 1965

177. Fiat Abarth 595 1966

178. TRIUMPH MK2 1966

179. Porsche 911 1967

180. Lamborghini Miura P400 S 1969

181. MG Roadster 1969

182. Mercedes 280 Sl (W113 Pagoda) 1969

183. Jaguar E-Type 1969

184. Porsche 914 1969

185. Jaguar E Type II Serie 1969

186. Aston Martin DB6 1969

187. Jaguar E Type 4.2 1970

188. Mercedes-Benz 280 Sl 1970

189. Plymouth Road Runner 1970

190. Alfa Romeo GT 1300 Junior Scalino 1970

191. Lancia Fulvia 1.6 HF 1971

192. Lancia Fulvia Sport Zagato 1969

193. Lancia Fulvia Sport Zagato 1971

194. Lancia Fulvia Sport Zagato 1971

195. Lancia Fulvia Sport Zagato 1972

196. Lancia Fulvia Sport Zagato 1971

197. Lancia Fulvia Sport Zagato 1972

198. Porsche 911 E Targa 1972

199. Porsche 911 T 1973

200. Alfa Romeo 2000 GT Veloce 1973

201. Fiat 124 Abarth 1973

202. Porsche 911 Carrera 2.7 Targa 1974

203. Porsche 911 Unificata 1975

204. Ferrari 308 GT4 1976

251. Autobianchi A112 1979

252. Ferrari 308 GTS 1979

253. Alfa Romeo Spyder Veloce America 1979

254. Bmw 635 CSI 1986

255. Alfa Romeo 2000 Spider 1988

256. Ferrari 208 GTS Turbo 1988

257. Porsche 911 Carrera Coupè 1988

258. Porsche 911 Versione 964 1990

259. Peugeot 205 XS 1991

270. Ferrari Testarossa 1991

271. Alfa Romeo Duetto 1992

272. Alfa Romeo Spider 1992

273. Ferrari 348 TS 1992

274. Porsche 911 Cabrio 1994

275. Porsche 911 Versione 993-4 1995

276. Porsche 993 Turbo 1996

277. Porsche 993 2S 1996

278. Porsche 993 4S 1996

279. Maserati 3200 GT 1999

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Targa Florio Gran Turismo – Elenco iscritti 2026

301. Lamborghini Urus 2023

302. Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2025

303. Porsche Carrera 4S Cabriolet 2025

304. Bmw Z8 2001

305. Bmw Z4 Cabrio 2003

306. Porsche 996 Turbo 2004

307. Porsche 911 Carrera 4S 2010

308. McLaren 650 S 2015

309. Ferrari 488 Pista Spider 2020

310. Porsche 911 Targa 4 GTS 2022

311. Porsche 911 Carrera S 2022

312. Porsche 911 GT3 2025

314. Porsche 911 GT3 GT 2026

315. Ferrari 12Cilindri 2026

316. Porsche 992.2 GT3 2026

Targa Florio non competitiva – Elenco iscritti 2026

S.N. Alfa Romeo 1750 C Zagato 1929

S.N. –

S.N. Fiat 508 C 1100 Mimetica 1939

S.N. –

S.N. Ferrari 308 GTB 1982

S.N. Porsche Carrera 1989

S.N. Alfa Romeo Spider 1990

S.N. Alfa Romeo Spider 1991

S.N. Pontiac Solstice 2007

Fonte | Targa Florio Official