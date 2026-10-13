Targa Florio Classica e Ferrari Tribute 2026: in arrivo 300 auto da tutto il mondo

Poche ore ci separano ormai dal via della Targa Florio Classica 2026, appuntamento finale del Campionato Italiano Grandi Eventi per auto storiche. Le date da segnare in agenda sono quelle dal 15 al 18 ottobre: le stesse del Ferrari Tribute, che si disputerà sul medesimo percorso, in Sicilia.
Il momento clou si avrà quando gli equipaggi affronteranno le strade tortuose e assolate delle Madonie, dove l’eco dei bolidi impegnati nella mitica Targa Florio è ancora nell’aria. Quella gara, ideata nel 1906 da Vincenzo Florio, ha saputo sfidare il tempo, conservando il suo appeal anche nei nostri giorni.
Oggi, dopo 120 anni, la Targa Florio Classica riporta in diversi paesi del mito un bel ventaglio di auto firmate da marchi che quel mito hanno contribuito a creare. Alle “rosse” del Ferrari Tribute to Targa Florio il compito di evocare il rapporto fra la casa di Maranello e la sfida motoristica siciliana, pensando soprattutto al successo messo a segno da Nino Vaccarella e Lorenzo Bandini nel 1965, con una 275 P2.
Come dicevamo, la Targa Florio Classica 2026 fa parte del Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui è una tappa decisiva. Si tratta di una competizione dedicata a quei fortunati possessori che vogliono abbinare il piacere del confronto al centesimo di secondo con la marcia di taglio turistico, per ammirare senza distrazioni gli incantevoli paesaggi che la Sicilia è in grado di offrire.
Attesi al via oltre 200 equipaggi, su altrettante splendide auto, provenienti da tutto il mondo. Presenti all’appello della Targa Florio Classica 2026 i grandi specialisti della regolarità. Fra questi, Giovanni Moceri, vincitore della scorsa edizione insieme a Corrado Corneliani, che dividerà l’abitacolo di una Lancia Aprilia del 1937 con il giovane ma esperto calabrese Marco Campilongo.
Il presidente del Classic Team Corneliani sarà quest’anno impegnato alle note con il bolognese Massimo Zanasi su una Fiat 508C del 1937. Da tenere d’occhio anche i coniugi ferraresi Sergio Sisti e Anna Gualandi, che cercheranno di dire la loro su una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929.
Pronti a mettersi in luce anche i coniugi bresciani Carlo Beccalossi e Marzia Marchioni, a bordo di una Lancia Aurelia B20 GT della Brescia Corse. Da attenzionare Francesco e Giuseppe Di Pietra, padre e figlio, vincitori dell’edizione 2024, che faranno del loro meglio con una Fiat 508C.
Quelli citati non sono gli unici equipaggi che possono puntare al successo, perché il parterre è di qualità e molti protagonisti potrebbero sorprendere, con le loro auto storiche. Tra le fila della Targa Florio Legend, che accoglie le vetture prodotte dal 1978 al 2000, spicca la Ferrari Testarossa del 1991 di Romano Pasquali e Alessandra Fabeni. Molto ammirata, fra le auto della Targa Florio Classica, sarà sicuramente la Lamborghini Miura 400 S.
Curiosità genera anche la presenza dell’Esercito Italiano, con una partecipazione di rilevante valore storico e istituzionale. Ai nastri di partenza sono attesi alcuni mezzi di prestigio provenienti direttamente dal Museo Storico della Motorizzazione Militare di Roma. In questo ambito si segnala soprattutto l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, uno dei modelli più rappresentativi dell’automobilismo italiano di quel tempo storico.
Grande l’interesse per il Ferrari Tribute to Targa Florio, che porterà al via oltre 80 auto sportive del “cavallino rampante”, per celebrare la mitica sfida siciliana, una delle più importanti corse automobilistiche del passato. In questo raggruppamento saranno presenti delle “rosse” costruite dopo il 2001, impegnate in una gara di regolarità che toccherà luoghi dove si sono scritte le imprese di grandi piloti dei tempi che furono.
I concorrenti e le loro splendide vetture arriveranno da ogni parte del mondo, soprattutto per celebrare la tappa sulle Madonie, in quei luoghi dove hanno preso forma diversi trionfi delle auto emiliane nella mitica Targa Florio.
Ferrari Tribute to Targa Florio – Elenco iscritti 2026
1. 849 Testarossa 2025
2. 849 Testarossa 2025
3. 849 Testarossa 2025
4. 849 Testarossa Spider 2025
5. 296 Speciale A 2025
6. 296 Speciale A 2025
7. 296 Speciale A 2025
8. 296 Speciale A 2025
9. 296 Speciale A 2025
10. 296 Speciale A 2025
11. 296 Speciale 2025
12. 12 Cilindri Spider 2024
14. 12 Cilindri Spider 2024
15. 12 Cilindri Spider 2024
16. 12 Cilindri Spider 2024
18. 12 Cilindri Spider 2024
19. 12 Cilindri Spider 2024
20. 12 Cilindri Spider 2024
21. 12 Cilindri 2024
22. 12 Cilindri 2024
23. 12 Cilindri 2024
24. 12 Cilindri 2024
25. 12 Cilindri 2024
26. 12 Cilindri 2024
27. 12 Cilindri 2024
28. 12 Cilindri 2024
29. SF90 XX Spider 2023
30. SF90 XX Spider 2023
31. SF90 XX Spider 2023
32. SF90 XX Spider 2023
33. SF90 XX Spider 2023
34. Ferrari SF90 XX Spider 2023
35. Roma Spider 2023
36. Roma 2023
37. 296 GTS 2022
38. 296 GTS 2022
39. 296 GTS 2022
40. 296 GTS 2022
41. 296 GTS 2022
42. 296 GTS 2022
43. 296 GTS 2022
44. 296 GTS 2022
45. 296 GTS 2022
46. 296 GTS 2021
47. 296 GTS 2021
48. 296 GTS 2021
49. SF90 Spider 2020
50. SF90 Stradale 2019
51. SF90 Stradale 2019
52. SF90 Stradale 2019
53. SF90 Stradale 2019
54. SF90 Stradale 2019
55. F8 Spider 2019
56. F8 Tributo 2019
57. Ferrari 812 GTS 2019
58. 812 GTS 2019
59. 812 GTS 2019
70. 812 GTS 2019
71. 812 GTS 2019
72. La Ferrari? —
73. La Ferrari? —
74. 488 Pista Spider 2018
75. 488 Pista Spider 2018
76. 812 Superfast 2017
77. Portofino 2017
78. Portofino 2017
79. 488 GTB 2015
80. 488 GTB 2015
81. 488 GTB 2015
82. 458 Speciale A 2014
83. Ferrari F12 Berlinetta 2012
84. California 30 2012
85. 360 Challenge Stradale 2003
GUEST. SF90 Spider 2020
GUEST. Portofino 2017
Targa Florio Classica – Elenco iscritti 2026
101. Lancia Lambda Spider Casaro 1929
102. Fiat 514 Sport 1930
103. Aston Martin 1.5 Le Mans 1934
104. Fiat 508 C 1937
105. Fiat Simca 8 Coupè 1938
106. Fiat 508 C 1938
107. Lancia Ardea 1941
108. Lancia Aurelia B20 GT 1952
109. Fiat 1100 TK Coupé Pininfarina 1954
110. Lancia Fulvia HF 1971
111. Fiat 508 C 1938
112. Fiat 1200 Cabriolet 1962
114. Porsche 356 Super Cabriolet 1953
115. Fiat 1100 TV 1955
116. Chrysler 72 1927
118. Fiat 503 Ghia Coppa D’oro 1933
119. Fiat 1100 S Coupè Siata 1939
120. Bmw 328 1939
121. Fiat 1100 Monviso 1948
122. Jaguar XK 120 OTS 1950
123. Jaguar XK 120 OTS 1951
124. Siata Daina Gran Sport 1951
125. Jaguar C-Type E 1952
126. Jaguar XK 120 OTS 1951
127. Jaguar XK 120 Open Two Seater 1952
128. Porsche 356 A 1600 Super 1957
129. Jaguar XK 120 1952
130. Lancia Aurelia B20 Competizione 1953
131. Jaguar XK 120 1953
132. Jaguar XK 120 1953
133. Jaguar XK 120 1954
134. Alfa Romeo 1900 C SS Worblaufen 1954
135. Porsche 356 Speedster 1954
136. Triumph TR2 Long Door Le Mans 1954
137. AC ACE 1954
138. Jaguar XK 120 OTS 1954
139. Jaguar XK 140 1955
140. Lancia Aurelia B24 Spider America 1955
141. Mercedes Benz 300 Sl Coupé 1955
142. Fiat 1100/103 TV 1955
143. Austin Healey 100/4 1955
144. Jaguar XK 140 OTS 1956
145. Lancia Aurelia B24 Spider 1956
146. Lancia Aurelia B24 1956
147. Austin Healey 100/4 1956
148. Alfa Romeo Giulietta Spider 1956
149. Jaguar XK 140 SE Open Two-Seater 1957
150. Alfa Romeo Giulietta Spider 1957
151. Porsche 356A 1957
152. Porsche 356 Speedster 1957
153. Porsche 356A 1957
154. Mercedes Sl 190 1960
155. Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce 1960
156. Mercedes Benz 300 Sl 1960
157. Alfa Romeo Touring Spider 1961
158. Fiat 1500 1962
159. Alfa Romeo Giulietta Spider 1962
170. Jaguar E Type (Series 1) Coupè 1962
171. Jaguar E Type (Series 1) Convertible 1962
172. Porsche 911S 1963
173. Alfa Romeo Giulietta 1964
174. Porsche 356 C 1964
175. Jaguar XKE 1965
176. Mercedes Benz 300 SL Gullwing 1965
177. Fiat Abarth 595 1966
178. TRIUMPH MK2 1966
179. Porsche 911 1967
180. Lamborghini Miura P400 S 1969
181. MG Roadster 1969
182. Mercedes 280 Sl (W113 Pagoda) 1969
183. Jaguar E-Type 1969
184. Porsche 914 1969
185. Jaguar E Type II Serie 1969
186. Aston Martin DB6 1969
187. Jaguar E Type 4.2 1970
188. Mercedes-Benz 280 Sl 1970
189. Plymouth Road Runner 1970
190. Alfa Romeo GT 1300 Junior Scalino 1970
191. Lancia Fulvia 1.6 HF 1971
192. Lancia Fulvia Sport Zagato 1969
193. Lancia Fulvia Sport Zagato 1971
194. Lancia Fulvia Sport Zagato 1971
195. Lancia Fulvia Sport Zagato 1972
196. Lancia Fulvia Sport Zagato 1971
197. Lancia Fulvia Sport Zagato 1972
198. Porsche 911 E Targa 1972
199. Porsche 911 T 1973
200. Alfa Romeo 2000 GT Veloce 1973
201. Fiat 124 Abarth 1973
202. Porsche 911 Carrera 2.7 Targa 1974
203. Porsche 911 Unificata 1975
204. Ferrari 308 GT4 1976
251. Autobianchi A112 1979
252. Ferrari 308 GTS 1979
253. Alfa Romeo Spyder Veloce America 1979
254. Bmw 635 CSI 1986
255. Alfa Romeo 2000 Spider 1988
256. Ferrari 208 GTS Turbo 1988
257. Porsche 911 Carrera Coupè 1988
258. Porsche 911 Versione 964 1990
259. Peugeot 205 XS 1991
270. Ferrari Testarossa 1991
271. Alfa Romeo Duetto 1992
272. Alfa Romeo Spider 1992
273. Ferrari 348 TS 1992
274. Porsche 911 Cabrio 1994
275. Porsche 911 Versione 993-4 1995
276. Porsche 993 Turbo 1996
277. Porsche 993 2S 1996
278. Porsche 993 4S 1996
279. Maserati 3200 GT 1999
Targa Florio Gran Turismo – Elenco iscritti 2026
301. Lamborghini Urus 2023
302. Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2025
303. Porsche Carrera 4S Cabriolet 2025
304. Bmw Z8 2001
305. Bmw Z4 Cabrio 2003
306. Porsche 996 Turbo 2004
307. Porsche 911 Carrera 4S 2010
308. McLaren 650 S 2015
309. Ferrari 488 Pista Spider 2020
310. Porsche 911 Targa 4 GTS 2022
311. Porsche 911 Carrera S 2022
312. Porsche 911 GT3 2025
314. Porsche 911 GT3 GT 2026
315. Ferrari 12Cilindri 2026
316. Porsche 992.2 GT3 2026
Targa Florio non competitiva – Elenco iscritti 2026
S.N. Alfa Romeo 1750 C Zagato 1929
S.N. –
S.N. Fiat 508 C 1100 Mimetica 1939
S.N. –
S.N. Ferrari 308 GTB 1982
S.N. Porsche Carrera 1989
S.N. Alfa Romeo Spider 1990
S.N. Alfa Romeo Spider 1991
S.N. Pontiac Solstice 2007
Fonte | Targa Florio Official