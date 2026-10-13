Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY27 torna in strada e si mostra senza veli

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY27 è stata nuovamente avvistata su strada in alcune foto spia pubblicate sui social media da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit. Le immagini ritraggono un muletto nero impegnato nei test, praticamente privo di camuffature. Ciò consente di osservare chiaramente la carrozzeria e suggerisce un aggiornamento all’insegna della continuità, almeno per quanto riguarda lo stile esterno.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY27 si mostra nelle nuove foto spia

La vista frontale mette in risalto la calandra a scudo centrale, le ampie prese d’aria inferiori e il profilo dello splitter. I gruppi ottici accesi rivelano la caratteristica firma luminosa a tre elementi, mentre le tipiche prese d’aria sul cofano della Quadrifoglio rimangono ben visibili. Non si notano modifiche evidenti al design del paraurti; il frontale conserva l’aspetto aggressivo della nota berlina sportiva.

Anche il profilo laterale mantiene le proporzioni consuete, caratterizzate da un cofano lungo, un abitacolo arretrato e minigonne pronunciate. Tra i dettagli di spicco figurano i cerchi scuri con il classico disegno a cinque fori, i vetri oscurati e il logo Quadrifoglio sul parafango anteriore. L’assenza della targa anteriore e la presenza di un cartellino identificativo sul parabrezza sono tipiche di un veicolo utilizzato per attività di collaudo.

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Al posteriore si notano lo spoiler sul baule, i gruppi ottici a sviluppo orizzontale e il diffusore inferiore affiancato dai quattro terminali di scarico. La scritta “Giulia” rimane sul lato destro del bagagliaio. Di conseguenza, le foto non mostrano una trasformazione radicale della carrozzeria, bensì una Quadrifoglio che resta fedele al suo design consolidato.

Il tutto avviene nel contesto di un prolungamento del ciclo di vita dell’attuale generazione. Alfa Romeo ha confermato la produzione di Giulia e Stelvio, incluse le versioni Quadrifoglio, fino al 2027, con la riapertura degli ordini in Europa per i due modelli sportivi prevista per marzo 2026. Questa decisione mantiene in gamma due modelli molto apprezzati dagli appassionati di guida.

Per quanto riguarda la motorizzazione, il recente aggiornamento ufficiale della gamma conferma per la Giulia Quadrifoglio il motore V6 biturbo da 2,9 litri e 520 CV, abbinato alla trazione posteriore. Rimangono inoltre caratteristiche chiave come il differenziale autobloccante meccanico, le sospensioni attive e l’ampio utilizzo della fibra di carbonio. Di conseguenza, non sono stati annunciati incrementi di potenza per il modello MY27.

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Gli annunci di Alfa Romeo riguardano anche aggiornamenti software, una telecamera per il monitoraggio del conducente, nuovi emblemi in bianco e nero e la disponibilità della verniciatura “Anodized Blue”. Sebbene le immagini non rivelino modifiche agli interni o ai sistemi di controllo delle emissioni, il messaggio è chiaro: la Giulia prosegue la sua fase di test mantenendo quel profilo distintivo che l’ha resa immediatamente riconoscibile, mentre questi aggiornamenti ne supportano la permanenza sul mercato europeo.