ADAC Opel GSE Rally Cup fa il suo esordio al Rally di Sanremo

Sanremo si prepara ad accogliere una novità sulle sue celebri strade: per la prima volta, l’ADAC Opel GSE Rally Cup farà tappa in Italia. L’evento si svolgerà dal 16 al 18 ottobre, in concomitanza con la 73ª edizione del rally ligure. Quattordici equipaggi si sfideranno al volante delle Opel Mokka GSE Rally elettriche, vetture capaci di erogare fino a 207 kW (281 CV). Con una classifica estremamente combattuta, questa tappa italiana potrebbe rivelarsi decisiva per la conquista del titolo.

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ADAC Opel GSE Rally Cup: a Sanremo contano precisione e sangue freddo

I piloti affronteranno otto prove speciali e 113 chilometri di tratti cronometrati nell’entroterra sanremese. Strade strette, curve anguste e passi di montagna renderanno questa gara unica nel calendario stagionale. Sebbene le velocità medie si preannuncino relativamente contenute, la sfida per gli equipaggi rimarrà impegnativa. Trovare subito il ritmo giusto sarà fondamentale: una traiettoria errata o una frenata imprecisa potrebbero costare secondi preziosi, difficili da recuperare.

Per Opel, Sanremo è anche un luogo di ricordi. La manifestazione, disputata per la prima volta nel 1928 e rimasta nel Mondiale Rally fino al 2003, ha visto correre alcuni dei nomi più importanti della specialità. Tra i risultati che il marchio conserva nella propria storia ci sono i terzi posti di Tony Fassina nel 1981 e Walter Röhrl nel 1982, entrambi ottenuti con l’Ascona 400.

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Oggi Opel torna su quelle strade con una vettura profondamente diversa e un nuovo format di gara. Jörg Schrott, Direttore di Opel Motorsport, sottolinea l’importanza della passione italiana per i rally e il legame duraturo tra la casa tedesca e Sanremo. Per lui, le prove speciali su asfalto rappresentano l’occasione ideale per mettere alla prova la Mokka GSE Rally e far conoscere il trofeo a un nuovo pubblico.

La gara ligure costituisce il quinto dei sette appuntamenti in calendario per la stagione 2026. Dopo il Rallye Stemweder Berg, al comando della classifica provvisoria si trova il pilota gallese Ioan Lloyd, affiancato da Sion Williams. Tuttavia, il suo vantaggio su Timo Schulz è di soli sette punti: abbastanza per arrivare a Sanremo da leader, ma un margine troppo esiguo per permettersi una prestazione sottotono.

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Schulz e la navigatrice Maresa Lade hanno vinto tre delle prime quattro gare. La loro stagione è stata complicata da un ritiro al Rallye Vosges Grand-Est, che ha permesso agli avversari di ridurre il distacco in classifica generale. Il pilota tedesco cercherà di recuperare terreno, ma dovrà anche guardarsi le spalle: Tom Dufour e Alex Dubois sono staccati di soli tre punti e hanno già conquistato tre podi.

Dieci punti separano i primi tre contendenti. Su un percorso inedito per la coppa, sarà interessante vedere chi riuscirà ad adattarsi più rapidamente. La velocità resta fondamentale, ma chiudere la gara senza errori potrebbe rivelarsi decisivo, soprattutto ora che la stagione entra nella fase conclusiva.

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Un pilota da tenere d’occhio è Valentino Ledda. Il diciannovenne sardo, portacolori di Opel Italia, potrà contare sull’atmosfera della gara di casa e arriva forte di un’ottima prestazione a Stemwede.

Il podio è il suo obiettivo, così come quello di Alex Español, secondo nella coppa dello scorso anno e reduce dal primo piazzamento stagionale tra i primi tre. La partenza è fissata per venerdì 16 ottobre alle 12:05, mentre l’arrivo è previsto domenica 18 intorno alle 17:30. Tempi e risultati saranno disponibili su ADAC Motorsport, con aggiornamenti anche sul canale Instagram di Opel Motorsport.