La Maserati GT2 vince due volte al debutto all’Indianapolis Motor Speedway in GT America

Lo scorso anno la Maserati GT2 veniva esposta dal Costruttore del Tridente proprio a Indianapolis, lì dove adesso, al debutto nel GT America powered by AWS, può celebrare due vittorie assolute presso l’iconico Indianapolis Motor Speedway. La GT2 schierata in pista dall’esperto team Risi Competizione e affidata alla guida di Peter Dempsey ha vinto entrambe le gare da 40 minuti che si sono disputate sabato 10 e domenica 11 ottobre scorsi.

Advertisement

La vettura, col numero 100, indicativo del centenario del Logo del Tridente per la prima volta affisso sulla carrozzeria di una Maserati da cosa, risultava iscritta nella classe SRO3 avendo installato il kit GT2+. In questo modo è risultata idonea a correre con le GT3 presenti in gara.

Un ritorno alla vittoria di Maserati dopo quasi novant’anni dalla prima volta

Il Costruttore del Tridente può così celebrare una doppietta straordinaria presso l’iconico tracciato di Indianapolis, lì dove nel 1939 e nel 1940 Wilbur Shaw vinceva per due volte consecutive la 500 Miglia di Indianapolis a bordo di una Maserati 8CTF. Un riscontro che rimane nella storia visto che è stato l’unico costruttore ad aver vinto la competizione globale.

Advertisement

Il risultato appare ancora più consistente se si fa presente che Dempsey scattava dall’ultima piazza in Gara 1, ciò in virtù dell’annullamento del miglior tempo ottenuto durante la Qualifica del venerdì. Nonostante ciò, si è reso protagonista di una eccellente rimonta fino ad ottenere la prima piazza sopravanzando il campione 2026 della SRO3, Memo Gidley, ad appena tre minuti dalla conclusione della gara concludendo con un vantaggio di appena 0,307 secondi registrando però il tempo più veloce in gara.

Avendo guadagnato così la possibilità di partire dalla Pole Position, Peter Dempsey ha condotto Gara 2 in testa dall’inizio alla bandiera a scacchi. Al termine dell’appuntamento domenicale aveva 2,702 secondi di vantaggio su Memo Gidley, segnando ancora una volta il giro più veloce della gara e concludendo un fine settimana straordinario per Maserati.

Advertisement

La GT2 del Costruttore del Tridente può gareggiare in diversi campionati

Oggi la Maserati GT2 può competere in oltre 20 campionati disponibili in cinque Continenti. Ciò anche in accordo con la possibilità di installare il kit GT2+, sviluppato con SRO, che permette alla GT2 del Tridente di risultare conforme anche alla classe SRO3 nel GT America powered by AWS potendo quindi competere con le GT3. L’applicazione del pacchetto permette di incrementare i valori di deportanza e di migliorare la potenza espressa dal propulsore, potendo agire su miglioramenti di tipo aerodinamico e sul propulsore V6 Nettuno. Il kit interviene anche sull’impianto sospensivo e su quello frenante. I possessori della Maserati GT2 possono acquistare il kit separatamente, oppure chi acquista una nuova GT2 potrà richiederlo al momento dell’acquisto. La volontà del costruttore modenese è quella di collaborare con i promotori dei campionati negli Stati Uniti e in Europa per estendere l’ammissibilità del kit GT2+ anche per altri campionati. Allo stesso modo verrà esteso anche il supporto tecnico in pista, in accordo con un servizio di ricambistica in loco. “Vincere entrambe le gare al nostro debutto in GT America a Indianapolis è un momento di orgoglio per tutti noi di Maserati. Peter e il nostro partner Risi Competizione hanno offerto una prestazione eccezionale, e questi risultati dimostrano il potenziale della nostra Maserati GT2”, ha ammesso Vincent Biard che è Head of Maserati Corse.