Vettel infastidito dalle domande sugli ordini di squadra non festeggia il primo podio stagionale

Sebastian Vettel ha conquistato il suo primo podio nel 2019 domenica, ma ha esultato pochissimo, dicendo di non essere “completamente felice” della sua Ferrari e infastidito dalle domande sugli ordini di squadra. Il quattro volte campione del mondo ha conquistato il terzo posto dietro la coppia di Mercedes Valtteri Bottas e il vincitore Lewis Hamilton nel GP di Cina, la 1000esima gara in Formula 1.

Il tedesco è stato superato dal suo compagno di squadra più giovane di dieci anni, Charles Leclerc, all’inizio, ma la Ferrari ha ordinato al monegasco di lasciare passare Vettel. Prima della gara, il responsabile del team Ferrari Mattia Binotto ha dichiarato che Vettel sarebbe rimasto una priorità per il momento, ma ha aggiunto che le cose potrebbe anche cambiare. Il ventunenne Leclerc successivamente è arrivato quinto a Shanghai e ha dichiarato che l’ordine di farsi superare dal tedesco era stato per lui un “po’ frustrante”.

“Ma l’ho subito accettato”, ha detto Leclerc rispondendo alle domande della stampa. Il 31enne Vettel, che ha dovuto fare i conti con una serie di errori non forzati risalenti alla scorsa stagione, è sembrato meno diplomatico. “E’ sempre un po’ difficile, in questi casi fornire una risposta. È difficile rispondere alle stesse domande più e più volte”, ha detto, aggiungendo che “non è mai piacevole” quando a un pilota viene detto di lasciare il posto ad un compagno di squadra.

“Non è facile per chiunque sia coinvolto”, ha detto. Vettel ha ammesso che stava ancora cercando di “sbloccare” la sua Ferrari e ha ammesso che non era “del tutto felice ancora”. La squadra italiana sembrava essere in vantaggio in questa stagione, ma la Mercedes è stata la prima e la seconda in tutte e tre le gare. “Queste due settimane saranno molto importanti per noi per capire dove possiamo arrivare nei prossimi mesi”, ha detto il tedesco. “Chiaramente oggi non eravamo veloci come la Mercedes.”