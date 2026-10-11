Ferrari 275 GTB “long-nose” in Giallo Fly all’asta a Londra

La Ferrari 275 GTB è una delle auto più belle di tutti i tempi. Averne una in garage è il sogno di ogni collezionista. Un’opportunità di acquisto si sta aprendo all’orizzonte. Il 31 ottobre, infatti, RM Sotheby’s metterà all’asta un esemplare della specie. La vendita si svolgerà a Londra. Nessun dubbio sul fatto che l’interesse sarà alto, su scala planetaria.

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L’auto proposta alla tentazione dei potenziali acquirenti è stata costruita e consegnata nel 1965. Si tratta di una delle circa 80 “long-nose” (ossia a muso lungo). Dispone, fin dalle origini, di una carrozzeria in alluminio, che concorre alla causa della leggerezza.

Nel suo ciclo di vita, questa Ferrari 275 GTB si è concessa varie esperienze, anche in pista. Risale al 2003 un restauro completo, curato dai rinomati specialisti italiani dell’officina Bacchelli & Villa, che si occuparono del telaio e della carrozzeria, mentre la Tappezzeria Luppi curò il rifacimento degli interni.

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Dopo la rinfrescata fu messa a punto per le competizioni storiche dalla Roelofs Engineering. Gli interventi inclusero l’installazione di un sistema di alimentazione a sei carburatori Weber, del bocchettone di rifornimento esterno, di un roll-bar e di cerchi da 15 pollici, pensati per l’universo racing.

Oggi la Ferrari 275 GTB messa all’asta gode della certificazione Ferrari Classiche, con Libretto Rosso: un valore aggiunto. Negli ultimi 22 anni l’auto è appartenuta allo stesso proprietario, che ha partecipato con lei a diversi eventi, quali Le Mans Classic, Tour Auto e Modena Cento Ore.

Suggestiva la verniciatura Giallo Fly della carrozzeria, che dona risalto alla plasticità delle linee. La colorazione esterna si abbina felicemente agli interni in pelle Bleu Vaumol. Quanto già scritto è sufficiente a far capire la sua presa emotiva sugli amanti del bello. Un fatto certificato anche dalle stime della vigilia, che ballano in un range da 1.750.000 a 2.000.000 di sterline, ossia da 2.050.000 a 2.350.000 euro.

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La Ferrari 275 GTB è un’opera d’arte a quattro ruote. Unisce prestazioni da corsa allo stile elegante e armonico di Pininfarina, tradotto in materia con sublime maestria artigianale da Sergio Scaglietti. Il fatto che l’esemplare messo in catalogo per la sessione di vendita di Londra sia con carrozzeria in alluminio lo inserisce di diritto fra quelli della specie più ambiti nella prospettiva collezionistica. Un fatto che deriva in buona parte dal rapporto più stretto con la filosofia del “cavallino rampante”, orientata alle corse.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

L’auto destinata a passare di mano è quella con telaio numero 08059. Come dicevamo, gode della configurazione “long-nose”, che migliora significativamente la resa estetica del modello. Da nuova questa Ferrari 275 GTB fu venduta a un’azienda farmaceutica di Bologna. La società mantenne la proprietà dell’esemplare per circa 18 mesi. Poi passò nelle mani di una donna di Reggio Emilia, appassionata di auto.

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Nel 1973 cambiò paese ed entrò a far parte della collezione di Lee Wilson, a Fort Wayne, Indiana (USA). Tre anni dopo passò nelle mani del collezionista Shin Takei, in California. L’auto rimase in suo possesso almeno fino al 1993. Poi finì in altri garage. Nel 2003 entrò nella raccolta di Philippe Lancksweert, noto collezionista belga ed ex socio di Jacques Swaters presso il Garage Francorchamps, celebre concessionaria Ferrari in Belgio. A lui si deve il restauro eseguito nello stesso anno dell’acquisto e il suo impiego successivo nelle competizioni storiche.

L’attuale proprietario ha acquistato la “nostra” Ferrari 275 GTB circa 22 anni fa. Si tratta di un collezionista di lungo corso del “cavallino rampante”. Nel corso di questo periodo di proprietà ininterrotta, insolitamente lungo, la GT emiliana è stata utilizzata attivamente in importanti eventi europei, già citati in precedenza.

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In questa liaison di lunga durata, la vettura è stata goduta in pieno, senza ridursi a semplice pezzo da collezione statico. Durante l’attività ha confermato in pieno il suo profilo prestazionale e la sua robustezza. Ora torna sul mercato, per fare la gioia di un nuovo collezionista. Speriamo con grande passione e non con voracità speculativa.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s