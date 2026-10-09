Leapmotor International ha annunciato cambiamenti nelle posizioni di vertice aziendale

Leapmotor International ha annunciato la nomina di Danilo Annese come nuovo Chief Executive Officer, pienamente operativo già a partire dallo scorso 1 settembre, oltre che di Sander Jansen nella posizione di Responsabile delle Operazioni Commerciali per l’area dell’Enlarged Europe. In questo caso la nomina avrà effetto dal prossimo 1 novembre 2026.

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In qualità di nuovo CEO di Leapmotor International, Danilo Annese sta guidando lo sviluppo commerciale su scala globale accanto alla strategia aziendale di Leapmotor International. La volontà è quella di indirizzare le nuove fasi di crescita della joint venture sorta fra Stellantis e la stessa Leapmotor. Annese proviene dal ruolo di Responsabile delle Operazioni Commerciali per l’Enlarged Europe di Leapmotor International, incarico che ricopre già dal mese di gennaio 2025. In questo contesto ha sempre svolto un ruolo chiave nell’incrementare la crescita di Leapmotor.

Danilo Annese

Sotto la guida di Danilo Annese è cresciuta infatti la rete commerciale, rafforzando le operazioni di mercato e permettendo al costruttore cinese di diventare uno fra i marchi di veicoli elettrici con la crescita più consistente in tutta Europa. Annese prende quindi il posto di Tianshu ZXin che invece, già dall’inizio del 2026, ricopre il ruolo di Responsabile per la Cina e la regione Asia-Pacifico di Stellantis.

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Sander Jansen prenderà quindi il posto di Danilo Annese in Leapmotor International

A succedere invece a Danilo Annese ci sarà Sander Jansen nel ruolo di Responsabile delle Operazioni Commerciali di Leapmotor International per l’area Enlarged Europe. Sander Jansen, che acquisirà il ruolo a partire dal prossimo 1 novembre 2026, lascerà la posizione di Direttore Generale di Stellantis Paesi Bassi; Sander vanta una consistente esperienza nelle attività di vendita e nel marketing oltre che una importante conoscenza del panorama automobilistico su scala europea.

Sander Jansen

Tianshu Xin, responsabile di Stellantis per Cina e regione Asia-Pacifico, ha ammesso che Danilo Annese ha svolto un ruolo fondamentale nel lancio e nella crescita di Leapmotor International aggiungendo che si tratta della “persona ideale per guidare l’azienda verso il suo prossimo capitolo”. Xin ha poi dato il benvenuto a Sander nel suo nuovo ruolo in LPMI ammettendo che le sue esperienze “saranno preziose per continuare a rafforzare la presenza di Leapmotor e accelerare la crescita in tutta Europa”. Sia Danilo Annese che Sander Jansen si sono detti entusiasti delle nuove posizioni ricoperte in Leapmotor International, che ribadisce il proprio impegno a sostenere una crescita via via sempre più solida in modo da espandere la propria presenza su scala internazionale nell’ottica di promuovere una mobilità elettrica sempre più intelligente e accessibile.