Da Pandina Van a Ducato: le offerte Fiat Professional di ottobre 2026 che fanno gola a chi lavora

Ottobre 2026 porta nuove occasioni per chi deve cambiare il proprio mezzo da lavoro. Fiat Professional propone tre offerte con leasing Evolease che coinvolgono Pandina Van, Ducato ed E-Ducato, con canoni mensili rispettivamente da 119, 179 e 399 euro. Tre soluzioni molto diverse, dalla piccola commerciale per gli spostamenti cittadini al furgone elettrico, accomunate dalla scadenza del 31 ottobre 2026. Tutti gli importi indicati sono IVA esclusa.

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Le offerte di ottobre 2026 per Fiat Pandina Van e Ducato

La proposta più accessibile riguarda Pandina Van, nella configurazione a due posti con motore 1.0 Hybrid da 70 CV, sistema Stop&Start e omologazione Euro 6.4. Il prezzo promozionale è di 13.600 euro, contro un listino di 14.700 euro. Una formula che può interessare artigiani, manutentori e piccole attività alle prese con consegne leggere e tragitti frequenti nel traffico.

Il contratto dura 60 mesi e prevede un primo canone anticipato di 5.096 euro, seguito da 59 canoni mensili da 119 euro. Per acquistare il veicolo al termine del leasing, il valore di riscatto è di 4.498,20 euro. Il TAN fisso è del 5,25%, mentre il TAEG raggiunge il 7,93%.

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Salendo di categoria si incontra il Ducato Furgone Lastrato 30 L2H1, equipaggiato con il diesel 2.2 da 120 CV e cambio manuale. Qui il prezzo scende da 34.250 a 24.500 euro: una riduzione di 9.750 euro rispetto al listino. L’offerta riguarda esclusivamente i veicoli in pronta consegna e richiede una permuta oppure una rottamazione.

Anche in questo caso la durata è di 60 mesi. Il primo canone anticipato ammonta a 6.056 euro, mentre i successivi 59 canoni sono da 179 euro. Il riscatto finale è fissato a 14.282,25 euro. Restano il TAN fisso del 5,25% e un TAEG del 7,27%. Una proposta rivolta a chi cerca un furgone per esigenze di trasporto più impegnative.

Per chi valuta il passaggio all’elettrico c’è invece E-Ducato, nella versione Furgone Lastrato 35 L3H2 da 270 CV, pari a 205 kW. Il prezzo promozionale è di 44.200 euro, rispetto ai 54.900 euro di listino, con una differenza di 10.700 euro.

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La formula prevede un anticipo di 12.694 euro e 59 canoni mensili da 399 euro, sempre nell’arco di 60 mesi. Il valore di riscatto raggiunge 16.744,50 euro, con TAN fisso del 5,25% e TAEG del 6,88%. La scelta va rapportata ai percorsi quotidiani e alla possibilità di ricaricare durante le soste.

Dietro queste offerte ci sono due modelli che hanno segnato la storia Fiat. Fiat Panda ha debuttato nel 1980, in seguito al progetto di Giorgetto Giugiaro, che ne definisce le linee essenziali, l’abitacolo sfruttabile e una praticità destinata a divenire il suo tratto distintivo.

La seconda generazione venne introdotta nel 2003, mentre la terza segnò il ritorno della produzione in Italia, a Pomigliano d’Arco. Nel 2024 venne presentata Pandina, un nuovo capitolo di una storia costruita attorno alle esigenze quotidiane. La variante Van mantiene tale propensione, adattandola tuttavia alle necessità lavorative.

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Il Ducato nacque nel 1981 e il suo sviluppo fu strettamente legato allo stabilimento di Atessa. Nel corso degli anni, il Ducato è diventato un protagonista del trasporto professionale e una base molto apprezzata per i camper. Con l’introduzione di E-Ducato, questa lunga esperienza entra nell’era elettrica, caratterizzata da significativi cambiamenti riguardanti il motore e l’organizzazione dei rifornimenti, senza compromettere il ruolo fondamentale di accompagnare imprese e professionisti nelle loro giornate.