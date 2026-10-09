Ecco la Lancia Gamma: ibrida ed elettrica da 39.900 euro

C’è motivo di festeggiare 120 anni di storia per Lancia, ora che il costruttore torinese ha presentato la nuova Lancia Gamma riportando in auge una denominazione che richiama eleganza e comfort cinquant’anni dopo la presentazione, nel 1976, della sua omonima antenata.

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La nuova Lancia Gamma sarà infatti protagonista al prossimo Salone dell’Auto di Parigi 2026, in apertura fra tre giorni. Parliamo di una crossover con carrozzeria fastback piuttosto filante che permette di ottenere proporzioni slanciate in virtù di una lunghezza pari a 467 centimetri, una larghezza di 189 centimetri e un’altezza fissata in 163 centimetri. Con la nuova Gamma il costruttore torinese entra a gamba tesa nel combattivo comparto dei SUV di Segmento C; il più venduto in Europa e il secondo in Italia.

La nuova Lancia Gamma, che viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi, è stata espressamente concepita per il mercato europeo strizzando l’occhio al Made in Italy come simbolo di importanza industriale. Il primo C-SUV di casa Lancia ha anche il compito di tradurre il linguaggio stilistico delle Lancia del passato con un approccio moderno, in piena sintesi con l’evoluzione stessa del marchio.

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La Lancia Gamma si basa sulla piattaforma STLA Medium, ma si differenzia dalle “sorelle”

Com’è già noto, la nuova Lancia Gamma si basa sulla piattaforma STLA Medium che condivide con altri modelli del Gruppo Stellantis, a cominciare dalla nuova DS 7 e DS 8, Peugeot 3008 e 5008, ma anche Jeep Compass e Citroën C5 Aircross. C’è da dire che rispetto alle altre “sorelle” della galassia Stellantis, gli stilisti del Centro Stile Lancia di Torino hanno voluto dare un piglio in più in termini di design per trovare una caratterizzazione maggiormente votata all’italianità.

Il frontale si rifà al nuovo corso Lancia introdotto dal concept Pu+Ra HPE, tramutato in reale dalla nuova generazione di Lancia Ypsilon. Il Calice della calandra Lancia viene ridotto a una T luminosa con l’ampia fascia nera lucida che ospita la scritta Lancia, così come compete ai nuovi modelli del costruttore torinese dalla nuova Ypsilon in poi. La fiancata, sebbene introduca lamierati importanti e finestrature non eccessivamente ampie, è caratterizzata da un profilo discendente al posteriore e da nervature che la attraversano nell’ottica di fornire lo slancio necessario a caratterizzarne l’approccio da fastback. Al posteriore trova posto una fanaleria ridotta al minimo con, nuovamente, un motivo a T a LED a tutta larghezza. Piacevole risulta il doppio spoiler sul lunotto e la parte bassa di quest’ultimo serigrafata con un motivo a bandelle verticali che hanno il compito di richiamare quella veneziana presente su altri modelli del passato a marchio Lancia. Nell’ottica di contenere il peso agli attuali 1.570 chilogrammi per la variante ibrida, la Lancia Gamma adotta portiere, cofano motore e parafanghi realizzati in alluminio.

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La caratterizzazione filante della carrozzeria ha permesso di ottenere un prodotto efficiente dal punto di vista aerodinamico. Secondo quanto diramato da Lancia, la nuova Gamma dispone di un coefficiente di resistenza pari a un eccellente 0,25 che risulta essere il migliore del suo Segmento di riferimento. Decisamente spazioso l’abitacolo che si rifà alla filosofia dell’Home Feeling, particolarmente cara al mondo Lancia. In generale appare ben rifinito, in accordo con rivestimenti interessanti e di grande interesse. La plancia si sviluppa orizzontalmente riprendendo lo schema già visto sulla Ypsilon, col grande schermo orizzontale da 16 pollici per la gestione dell’infotainment. Immancabile anche il tavolino circolare che ospita la piastra per la ricarica dello smartphone. In generale le finiture risultano molto curate e anche per i passeggeri posteriori c’è spazio in abbondanza e la possibilità di regolare in maniera indipendente il climatizzatore.

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Un ibrido leggero e tre varianti elettriche

La Lancia Gamma si presenta con due varianti di propulsore disponibile. La gamma si apre col noto 1.2 tre cilindri a benzina ibrido leggero a 48 Volt dotato di turbina a geometria variabile, abbinato al cambio a sei rapporti con doppia frizione che integra l’unità elettrica con batteria da 0,4 kWh. Eroga 145 cavalli di potenza e si può acquistare a partire da 39.900 euro.

Tre invece le versioni elettriche con tecnologia a 400 Volt. La variante Standard Range eroga 230 cavalli di potenza e dispone della trazione sull’asse anteriore, oltre che di una batteria da 73,7 kWh con autonomia di 543 chilometri con una singola ricarica. Si acquista a partire da 45.600 euro. La variante Long Range introduce un valore di potenza che cresce a 245 cavalli con batteria da 97,2 kWh per una percorrenza che sale a 741 chilometri di autonomia. Trazione ancora anteriore e prezzi da 51.900 euro. La variante HF Integrale introduce invece un secondo propulsore al retrotreno, che permette di disporre della trazione su tutte e quattro le ruote e incrementa il valore di potenza a 375 cavalli con autonomia di 676 chilometri; prezzi a partire da 59.900 euro. L’approdo in concessionaria è previsto entro la fine di quest’anno.