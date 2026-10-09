Peugeot 5008, ottobre 2026 porta sconti fino a 9.950 euro: tre motorizzazioni a 299 euro al mese

Peugeot ha previsto interessanti promozioni ad ottobre 2026 per chi intende acquistare la sua 5008. La proposta include le versioni Hybrid, Plug-in Hybrid ed elettrica, con 35 rate o canoni mensili da 299 euro. Tuttavia, è importante notare che i termini e le condizioni possono variare significativamente tra le diverse opzioni. Le offerte in esame si applicano sull’allestimento Allure e sono valide fino al 31 ottobre, con uno sconto che sulla Hybrid può raggiungere i 9.950 euro scegliendo il finanziamento, oltre agli oneri finanziari.

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Peugeot 5008: le offerte di ottobre per Hybrid, Plug-in Hybrid ed E-5008

La Peugeot 5008 Hybrid da 145 CV, con cambio automatico e-DSC6, parte da un listino di 43.750 euro. Il prezzo promozionale scende a 35.450 euro, oppure a 33.800 euro con finanziamento IMOVE D. L’iniziativa riguarda vetture in pronta consegna e richiede permuta e rottamazione.

Il piano prevede un anticipo di 6.588 euro, seguito da 35 rate mensili da 299 euro e una rata finale di 23.342 euro. Il TAN fisso è del 7,49%, mentre il TAEG raggiunge il 9,16%. Nell’offerta sono indicati fino a otto anni di garanzia Peugeot Care, secondo le condizioni del programma.

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Per la 5008 Plug-in Hybrid da 195 CV, sempre Allure, il listino è di 48.680 euro e il prezzo promozionale di 41.180 euro, con permuta e rottamazione. La rata resta identica, ma l’anticipo sale a 9.602 euro. Dopo i 35 pagamenti mensili, è prevista una rata finale di 25.136,76 euro. Il TAN fisso si ferma al 3,99%, con TAEG del 5,24%.

Entrambi i finanziamenti comprendono Identicar per dodici mesi, del valore di 271 euro. Sono inoltre previste spese di istruttoria di 420 euro, spese d’incasso mensili di 4 euro e l’imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata. Sono voci da considerare insieme al prezzo pubblicizzato.

Diversa la formula della Peugeot E-5008 elettrica da 210 CV: l’offerta prevede 35 canoni mensili da 299 euro, un primo canone anticipato di 14.493 euro e un valore di riscatto di 20.665 euro. Il TAN fisso è del 3,25%, il TAEG del 4,61%.

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La storia del modello ha avuto inizio nel 2009, quando il marchio Peugeot ha introdotto una monovolume progettata per le famiglie. Nel 2017, il modello subisce un cambiamento di rotta, evolvendo in un SUV, pur mantenendo la capacità di ospitare sette passeggeri. La terza generazione, presentata nel 2024, è stata sviluppata sulla piattaforma STLA Medium e introduce una variante completamente elettrica.

Secondo la classifica pubblicata da Los Coches Más Vendidos, nel mercato europeo sono state registrate 3.733 immatricolazioni della 5008 nell’agosto 2026, posizionandola al settantunesimo posto tra i modelli più venduti. Tale dato mensile si riferisce specificamente al modello e non all’intero marchio Peugeot.

Le prospettive della gamma includono l’offerta multienergia: i modelli Hybrid e Plug-in Hybrid affiancano l’E-5008, disponibile anche nella configurazione Long Range, con un’autonomia accreditata fino a 668 chilometri nel ciclo WLTP. Questa opzione risulta particolarmente adatta a coloro che necessitano di un’automobile elettrica con un’ampia capacità di carico per la famiglia e per i lunghi viaggi.