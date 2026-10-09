Stellantis riorganizza i vertici: Peugeot e Citroën sotto un’unica guida in Sud America

Peugeot ha cambiato guida in Sud America. Stellantis ha affidato il marchio a Pedro Silva, che dal 2025 già segue Citroën nella regione e manterrà anche questo incarico. Il manager subentra a Fabiana Figueiredo, che rimarrà all’interno del gruppo per gestire la trasformazione aziendale all’interno della divisione dedicata all’intelligenza artificiale.

Advertisement

Stellantis: in Sud America Pedro Silva prende la guida anche di Peugeot

Silva lavora nel gruppo dal 2008 e vanta quasi vent’anni di esperienza nel settore automotive. Prima di assumere il ruolo attuale, ha maturato un’esperienza significativa in ambito acquisti, ingegneria, pianificazione e strategia di prodotto, nonché nella gestione della catena di approvvigionamento. Ha quindi acquisito una conoscenza diretta di diverse fasi del processo di sviluppo e commercializzazione di un veicolo.

Negli ultimi anni, ha concentrato i suoi sforzi principalmente sul marketing di prodotto. Nel 2021, ha assunto il ruolo di Product Marketing Manager presso Fiat, mentre nel 2024 è transitato in Jeep in qualità di Product Marketing Director. L’anno successivo, Silva ha assunto la responsabilità di Citroën per il Sud America. Recentemente, ha ampliato il proprio raggio di azione professionale includendo anche Peugeot, un’azienda di rilievo nel settore automobilistico.

Advertisement

In occasione della presentazione della nomina, Stellantis ha richiamato tali esperienze. Silva ha maturato esperienza nelle attività tecniche e industriali, nonché in quelle commerciali, acquisendo una conoscenza approfondita del prodotto che include anche le competenze in marketing e posizionamento di marchi. Con il nuovo incarico, il soggetto in questione si occuperà della supervisione di entrambe le case francesi operanti nella regione.

Fabiana Figueiredo lascia la guida di Peugeot per assumere l’incarico di Responsabile della Trasformazione Aziendale nella divisione AI Transformation & Value Creation di Stellantis Sud America. Il suo lavoro riguarderà progetti che coinvolgono l’azienda nel suo complesso, oltre alle attività di un singolo marchio.

La dirigente vanta un’esperienza ultradecennale nel settore, maturata presso rinomate aziende quali Fiat, Jeep e Ram. Ha svolto attività di pianificazione strategica, marketing, branding e gestione dell’esperienza del cliente, occupandosi sia delle strategie di marchio che delle loro relazioni con il pubblico.

Advertisement

Nel nuovo incarico, Figueiredo contribuirà all’iniziativa che stabilisce una connessione tra il Sud America e la strategia globale di Stellantis nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Gli obiettivi delineati dal gruppo includono la trasformazione delle attività aziendali, l’innovazione e la creazione di valore. L’annuncio non specifica ancora quali progetti seguirà Figueiredo, quali applicazioni verranno introdotte o i tempi previsti per realizzarle.