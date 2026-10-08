1000 Miglia Experience Greece 2026: successo per un’Alfa Romeo 6C 1750

Si è chiusa con grande soddisfazione di tutti la 1000 Miglia Experience Greece 2026, che ha portato nella culla della civiltà occidentale 56 equipaggi, provenienti da 16 nazioni diverse. Le auto storiche e sportive protagoniste dell’evento sono entrate in scena su quasi 1.200 chilometri di percorso, fra luoghi magici e paesaggi mozzafiato.

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Questo lo scenario scelto per dare ai protagonisti la possibilità di vivere idealmente, in suolo diverso da quello italiano, lo spirito autentico della “Freccia Rossa“.

Ricordiamo che la 1000 Miglia Experience Greece, giunta alla seconda edizione, si svolge su licenza. Si tratta di un meeting di regolarità, con prove cronometrate e di media, che unisce lusso, design, cultura, enogastronomia e passione per i motori. Nel 2026 l’asticella si è spinta più in alto, portando le emozioni dei partecipanti verso nuovi lidi.

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Dopo le verifiche tecniche e sportive, il convoglio di auto storiche e sportive ha attraversato località quali Tripoli, Antica Olimpia, Kyparissia, Kalamata, Sparta, Mystras, Kollines, Nafplio, Porto Heli, fino a Vouliagmeni. Ha così preso forma un meraviglioso viaggio fra le bellezze di un paese ricco di storia, senza dimenticare gli aspetti competitivi.

Foto 1000 Miglia

Il trionfo nella categoria 1000 Miglia Eligible della 1000 Miglia Experience Greece è andato all’Alfa Romeo 6C 1750 del 1929 portata in gara da John e Chelly Houtkamp. La coppia olandese ha avuto la meglio sugli italiani Gianluigi e Federico Smussi nelle fasi conclusive della sfida, mettendo l’auto del “biscione” davanti alla MG TF 115 degli agguerriti rivali, giunti al traguardo con pari penalità. L’anzianità dei mezzi, a quel punto, ha fatto la differenza.

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Ai coniugi Houtkamp sono andati i successi anche nelle classi Historic Cars, Mixed Crew, Leonardo 500 e Best Lap Cup by Chopard. Terzi nella classifica per penalità e primi fra le auto moderne Fabrizio Macario e Giovanna Di Costanzo su Ferrari 296 GTB, cui è andata pure la Italian Icon Super Cars.

Stephan Schrauwen e Anne Marie Clerckx si sono imposti invece nella categoria Classic Icon Cars, su Porsche 911 T. A Gianluigi e Federico Smussi è andata la gloria nel gruppo delle GT Cars e Supercars. Il San Lorenzo202 Yacht Trophy è astato assegnato ex aequo a Giustino De Sanctis con Claudia Morbiducci su Porsche 356 Speedster e Graziano Mancinelli con Silvia Claudia Barberi su Ferrari 812 GTS.

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Giorgos Bakos e Spyros Kalivas hanno ottenuto il piazzamento migliore fra gli equipaggi greci, mentre Dimitris Bakos e Federico Smussi sono stati premiati rispettivamente come miglior pilota e miglior navigatore Under 30. Nel corso della serata di gala conclusiva si è sigillato lo splendore della 1000 Experience Greece 2026, andata in scena col miglior spirito della Dolce Vita.

Fonte | 1000 Miglia