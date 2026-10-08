Citroën C5 Aircross, offerte ottobre 2026: Hybrid senza anticipo, elettrica da 249 euro

Citroën offre in promozione tre versioni della C5 Aircross per ottobre 2026: Hybrid, Plug-in Hybrid ed elettrica. L’offerta principale è per la Hybrid da 145 CV, con anticipo zero e TAN zero e 35 rate da 299 euro. Per le versioni Plug-in Hybrid ed elettrica, la rata mensile è di 249 euro, ma ci sono anticipi più alti e condizioni diverse. Tutte le promozioni sono valide fino al 31 ottobre.

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Le promozioni di ottobre 2026 per acquistare C5 Aircross

La C5 Aircross Hybrid YOU con cambio automatico costa 31.100 euro, invece di 34.490 euro. Il finanziamento SimplyDrive non ha bisogno di anticipi e si fa in 35 rate da 299 euro, più una rata finale di 21.307,31 euro. Il TAN fisso è 0%, mentre il TAEG è 1,17%. La differenza è dovuta ai costi aggiuntivi, nonostante non ci siano interessi.

La nota finanziaria ha 420 euro di istruttoria, 4 euro di spese ogni mese e un’imposta sostitutiva di 79,48 euro. Inoltre, c’è anche Identicar per 12 mesi, che costa 271 euro. La vettura ha il climatizzatore automatico per due zone, lo schermo Waterfall da 13 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, sensori posteriori e sospensioni Citroën Advanced Comfort.

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Per la C5 Aircross Plug-in Hybrid da 195 CV con cambio automatico, il prezzo di listino è di 43.989 euro, e include anche l’Easy Wallbox. Il prezzo in promozione è di 37.400 euro, che diventano 36.400 scegliendo SimplyDrive, oltre alle spese finanziarie. Il piano chiede un anticipo di 9.513 euro, 35 rate da 249 euro e una rata finale di 23.331,01 euro. Il TAN fisso è del 5,99%, con TAEG del 7,53%.

L’ë-C5 Aircross elettrica YOU da 210 CV viene invece proposta in leasing finanziario. Il listino, comprensivo della wallbox, è di 38.689 euro; il prezzo promozionale scende a 37.150 euro, oppure a 36.650 euro con SimplyDrive Leasing Promo, oltre agli oneri finanziari. Servono un primo canone anticipato di 13.139 euro e 35 canoni da 249 euro, con valore di riscatto di 20.455 euro. TAN e TAEG sono rispettivamente del 5,99% e del 7,62%.

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Per l’auto elettrica, il contratto ha una durata di 36 mesi e stabilisce un limite di chilometraggio di 30.000 chilometri. In caso di restituzione o sostituzione alla scadenza, l’eccedenza verrà addebitata a 0,06 euro al chilometro. Le voci incluse nei canoni riguardano la gestione, Identicar ed Easy Wallbox.

Secondo i dati UNRAE relativi all’intero marchio Citroën, nel mercato italiano si sono registrate 40.127 immatricolazioni tra gennaio e agosto 2026, con un aumento dell’1,54% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La quota di mercato si attesta al 3,55%. Nel solo mese di agosto, le immatricolazioni sono aumentate a 2.451, con un incremento dell’8,12% rispetto alle 2.267 consegne dell’anno precedente, raggiungendo una quota del 3,53%.

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In Europa, includendo Unione europea, Paesi EFTA e Regno Unito, ACEA registra per Citroën 263.895 immatricolazioni nei primi otto mesi del 2026, con un incremento dell’11,1% rispetto alle 237.572 del 2025. Nel mese di agosto, il totale ha raggiunto 23.278 veicoli, rispetto ai 20.879 di agosto 2025, con un incremento dell’11,5%. La quota europea si attesta al 2,9% nel cumulato e al 2,8% nel mese.