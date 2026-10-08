Ferrari Purosangue HS: ora si può ordinare ed è ancora più sportiva e dinamica

A tre anni dal lancio sul mercato si aggiunge una nuova caratterizzazione per la Ferrari Purosangue. Accanto alla variante finora disponibile si può scegliere adesso anche la versione HS, che sta per Handling Speciale, al costo di 21.000 euro (471.000 euro contro i 450.000 euro della “base”, ndr) in più rispetto all’allestimento “base”. Le differenze che permettono di identificarla rispetto alle altre Ferrari Purosangue viste fin qui sono minime, visto che la maggior parte delle caratterizzazioni sono presenti e disponibili altrove.

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In termini di caratterizzazioni di stile le novità ragionano infatti su un nuovo disegno dei cerchi ruota, ora con una finitura dedicata e più brillante, oltre alla disponibilità degli Scudetti Ferrari posti sui passaruota ora realizzati in pregiata fibra di carbonio con la scritta Ferrari sul portellone che è realizzata in finitura satinata. Gli scarichi vengono proposti con finitura nera opaca e il Cavallino Rampante anch’esso in nero. All’interno dell’abitacolo troviamo invece una targhetta identificativa del modello posta fra i sedili posteriori e un’altra sul battitacco. Nulla in più per una Ferrari Purosangue Handling Speciale che ha invece altre identità da svelare, utili a garantire dinamismo e sportività sensibilmente migliorate.

Sulla Ferrari Purosangue Handling Speciale sono state riviste sospensioni e cambio

La Ferrari Purosangue nasce un po’ per essere una GT maggiormente rialzata da terra, un approccio che in Ferrari si affrettano a non chiamare SUV. D’altronde l’impostazione stessa del modello è quella di una GT per le lunghe percorrenze, da mettere su strada ad alta velocità grazie ai 725 cavalli di potenza offerti dal V12 in posizione “anteriore centrale”, sensibilmente arretrata, e 761 Nm di coppia.

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In virtù di ciò questa variante Handling Speciale i tecnici del Cavallino Rampante hanno completamente rivisto la calibrazione delle sospensioni attive in modo da ridurre ogni movimento della scocca del 10% rispetto al recente passato. Condizione che permette di guardare a un più consistente dinamismo in ogni condizione di guida. Altri interventi si sono concentrati sul cambio a otto rapporti robotizzato con doppia frizione. Ora i tempi di risposta alle cambiate appaiono più rapidi, per una sensazione di sportività ancora più imperante. Se si agisce manualmente sul selettore, le cambiate appaiono più sportive una volta superata la soglia dei 5.500 giri al minuto.

Le libertà maggiori si ottengono impostando su Race la modalità di guida, con l’elettronica che concede libertà maggiori e un’agilità in percorrenza di curva sicuramente più consistente. Ricordiamo che la Purosangue adotta un sistema transaxle, mentre all’anteriore trova posto una Power Transfer Unit per fornire moto all’assale con cambio a due rapporti dedicato e due frizioni elettroidrauliche gestibili in maniera indipendente. Entrambi gli assali sono sterzanti.

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Si può scegliere fra cinque modalità di guida: Ice, Wet, Comfort, Race ed ESC Off. Agendo sul manettino sul volante della Ferrari Purosangue Handling Speciale si può invece modificare la taratura delle sospensioni su tre possibilità disponibili: soft, medium e hard. Questa nuova caratterizzazione si può già ordinare con tempi di consegna che oggi sono pari a un anno di attesa.