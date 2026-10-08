Fiat Grande Panda: pronto il debutto commerciale in Algeria

Sta per compiersi il debutto commerciale della Fiat Grande Panda in Algeria. Lì il Gruppo Stellantis si appresta infatti ad incrementare la produzione del sito di Tafraoui, nei pressi di Orano, dove la Grande Panda viene prodotta per lo specifico mercato del Nord Africa fino a 135mila veicoli all’anno entro il 2028.

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Il debutto commerciale della nuova Fiat Grande Panda si inserisce in un contesto di notevole importanza per il tessuto industriale, e nello specifico per l’industria dell’auto, dell’Algeria. La volontà di produrre veicoli in loco specificamente indirizzati al mercato nordafricano guarda a una condizione di indipendenza dalle importazioni estere, ovvero alla necessità di sviluppare un’intera filiera dedicata. Presso lo stabilimento Stellantis di Tafraoui lavorano oggi circa 2.500 dipendenti e accanto alla nuova Fiat Grande Panda viene anche prodotto il Fiat Doblò, sia nella variante destinata al trasporto di passeggeri che in quella specificamente destinata al trasporto delle merci.

L’avvio della commercializzazione della Fiat Grande Panda è in dirittura di arrivo

Si avvicina quindi l’importante fase della commercializzazione che dovrebbe essere avviata fra pochi mesi, sebbene ancora non sia stata diramata una data ufficiale per l’avvio delle vendite. La Fiat Grande Panda ricopre una certa rilevanza nel contesto industriale algerino visto che rappresenta il primo modello prodotto in Algeria con la tecnologia Completely Knocked Down (CKD) che prevede l’assemblaggio di componenti separati integrando diverse lavorazioni industriali nello stesso stabilimento produttivo. Rispetto all’approccio precedente, di tipo Semi Knocked Down, il nuovo approccio include anche le operazioni di saldatura e verniciatura delle scocche.

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L’avvio della commercializzazione della Grande Panda ricade in un piano di espansione più ampio dello stabilimento di Tafraoui, inaugurato a fine 2023. Nello stabilimento nei pressi di Orano la produzione a marchio Stellantis ha subito incrementi non indifferenti, passando da 17.000 veicoli prodotti nel 2024 a circa 53.000 unità prodotte a fine 2025. L’obiettivo per il 2026 è quello di raggiungere i 90.000 veicoli prodotti. Nei prossimi anni l’apporto fornito dalla produzione della Fiat Gande Panda potrebbe voler rappresentare un incremento della produzione non indifferente; d’altronde l’obiettivo per il 2028 è quello di produrre 135.000 veicoli ogni anno.

In questo contesto si inserisce la visita dell’ambasciatrice italiana in Algeria, Alessandra Schiavo, avvenuta ieri proprio presso lo stabilimento Stellantis di Tafraoui. Schiavo ha incontrato il management di Stellantis che ha dato conto dello sviluppo delle attività produttive presso il sito nei pressi di Orano. La visita dell’ambasciatrice Alessandra Schiavo rientrava nella partecipazione alla 14esima edizione del Salone Africano e Mediterraneo dell’Energia e dell’Idrogeno, NAPEC 2026, conclusosi proprio ieri a Orano. A margine della visita, l’ambasciatrice Schiavo ha incontrato anche il governatore della provincia di Orano nell’ottica di un rafforzamento della cooperazione economica e culturale col nostro Paese. Per Stellantis quello algerino è un mercato di riferimento nei piani di espansione commerciale in Nord Africa e nell’intero continente.