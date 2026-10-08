Peugeot 3008: ad ottobre a 249 euro al mese, tre offerte tra ibrido ed elettrico

Peugeot ha lanciato nei giorni scorsi una nuova interessante promozione sulla sua 3008. La casa del leone offre a ottobre il SUV in versione Hybrid, Plug-in Hybrid e elettrica E-3008, tutte con allestimento Allure con rate da 249 euro al mese. Le promozioni si concludono il 31 ottobre 2026 e prevedono 35 rate o canoni, con condizioni diverse a seconda dell’auto scelta. Per confrontarle, bisogna guardare anche all’anticipo e a quanto è previsto alla fine del contratto.

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Peugeot 3008: le condizioni delle promozioni di ottobre 2026

L’offerta relativa a Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DSC6 Allure richiede un anticipo di 6.789 euro, seguito da 35 rate mensili da 249 euro e una rata finale di 22.256 euro. Il TAN fisso è del 7,49%, mentre il TAEG raggiunge il 9,27%. L’offerta riguarda vetture in pronta consegna ed è subordinata a permuta e rottamazione. Nel finanziamento è incluso il servizio Oil Care, che comprende due cambi dell’olio e del relativo filtro.

Per la 3008 Plug-in Hybrid da 195 CV, con cambio e-DCS7, la rata mensile resta invariata, ma l’anticipo sale a 9.641 euro. Dopo le 35 rate da 249 euro, il pagamento finale ammonta a 24.287 euro. In questo caso Peugeot indica un TAN fisso del 3,99% e un TAEG del 5,31%. La proposta viene pubblicizzata con la formula “qualunque sia il tuo usato”, un elemento da tenere in considerazione quando si valuta la sostituzione dell’auto.

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Diversa la formula dell’E-3008 elettrica da 210 CV: qui si parla di leasing, con 35 canoni da 249 euro. Il primo canone anticipato è di 14.352 euro, mentre il valore di riscatto è fissato a 20.177 euro. Il TAN fisso scende al 3,25% e il TAEG al 4,68%. È dunque l’offerta con l’esborso iniziale più alto delle tre.

Nel frattempo sul mercato, la 3008 ha registrato 12.429 immatricolazioni in Italia nei primi otto mesi del 2026, secondo UNRAE. Il SUV si è piazzato al venticinquesimo posto nella classifica. Ad agosto le immatricolazioni sono state 608, abbastanza per la trentatreesima posizione. In totale, la 3008 vanta più vendite della Peugeot 2008, che ha immatricolato 12.418 unità, mentre la 208 è il modello più venduto del marchio, con 21.183 auto.

In Italia, considerando tutte le auto Peugeot, da gennaio ad agosto sono state immatricolate 53.066 nuove auto, il 6,48% in meno rispetto alle 56.741 dello stesso periodo dell’anno scorso. La quota scende dal 5,45% al 4,70%. Ad agosto, il marchio ha venduto 2.833 auto, rispetto alle 2.927 dello stesso mese dell’anno scorso: c’è stato un calo del 3,21%, con una quota del 4,08%.

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Per quanto riguarda invece la situazione di Peugeot in Europa, considerando Unione europea, Paesi EFTA e Regno Unito, secondo ACEA la casa del leone ha ottenuto 428.180 immatricolazioni tra gennaio e agosto 2026. Il confronto con le 445.428 dell’anno prima mostra una diminuzione del 3,9%. Ad agosto ci sono state 33.587 registrazioni, quasi uguali alle 33.619 del 2025, con una diminuzione dello 0,1%. La quota europea del marchio è del 4,7% nel totale e del 4% nel mese.