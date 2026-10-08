Un collezionista “anticonformista” guida ogni giorno la sua Alfa Romeo 33 Stradale

Tre milioni di euro e la tiene fuori dal caveau. Il proprietario del telaio numero 10 dell’Alfa Romeo 33 Stradale, noto online come “Stradalou”, ha preso la questione del valore di rivendita e l’ha lasciata decisamente a casa.

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La logica da collezionista imporrebbe ben altro. Ne esistono 33 esemplari in tutto il mondo, e la Tipo 33 Stradale originale del 1967 oggi vale circa 30 milioni di euro. Ogni chilometro in più sul contachilometri della sua erede moderna dovrebbe fargli venire l’orticaria.

Consegnata nell’aprile del 2026 dopo un progetto da milioni di euro seguito di persona alla Touring Superleggera, la sua 33 Stradale rossa non ha mai conosciuto il rimorchio chiuso con interni in velluto. Sei mesi dopo, macina asfalto in giro per l’Europa.

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Non parliamo di un neofita dell’adrenalina, d’altronde arriva da una Porsche 911 GT2 RS e da una Carrera 4S. Quel che si dice, in giro, è che gli ingegneri del Biscione siano rimasti a bocca aperta vedendolo partire per un lungo viaggio nel Vecchio Continente.

L’ultima apparizione è a Torino, dove ha parcheggiato davanti al Museo Alfa Romeo per un concorso d’eleganza. Ci è arrivato guidando, non scaricando da un camion. Detto così sembra poco, ma con un’auto lunga 4,63 metri e alta appena 1,22, tra carbonio a vista e vie strette di un centro storico, ogni curva è un piccolo atto di fede.

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Sotto le portiere a farfalla lavora un V6 biturbo da 3,0 litri in posizione centrale, che sviluppa tra i 620 e i 630 CV e 730 Nm di coppia. Lo 0-100 km/h si chiude in 3,0 secondi, la velocità massima arriva a 333 km/h. La partecipazione di questa 33 Stradale alla Le Mans Classic è già confermata: non stupisce più nulla.

Mentre gli altri proprietari mostrano le loro gemme in presentazioni private e asettiche, lui accumula chilometri su strade pubbliche. A quanto pare, portiere a farfalla e dimensioni da supercar possono convivere benissimo con i centri storici europei.