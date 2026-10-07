Leapmotor C10: ad ottobre 2026 sconti fino a a 7.500 euro e wallbox inclusa

Ottobre porta un taglio ai prezzi per la Leapmotor C10. La nuova promozione annunciata dalla stessa Stellantis in un comunicato riguarda sia le versioni elettriche che quelle REEV Hybrid. Lo sconto complessivo può arrivare fino a 7.500 euro e permette di acquistare la versione Life ad autonomia estesa da 30.900 euro chiavi in mano. L’iniziativa è disponibile presso tutte le concessionarie italiane del brand e comprende anche la easyWallbox senza ulteriori costi aggiuntivi.

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Leapmotor C10: come funziona la promozione di ottobre 2026

Il forte sconti deriva dall’azione congiunta di due agevolazioni: un sconto cliente fino a 5.000 euro e altri 2.500 euro che sono elargiti in caso di permuta o rottamazione. È proprio consegnando un veicolo usato che si arriva alla riduzione massima pubblicizzata. I prezzi promozionali indicati per le diverse configurazioni comprendono entrambe le componenti dello sconto.

La proposta più accessibile riguarda la C10 REEV Hybrid Life. Il suo listino parte da 38.400 euro, mentre aderendo alle iniziative commerciali di ottobre, comprensive di permuta o rottamazione, il prezzo scende a 30.900 euro. La differenza è di 7.500 euro e rappresenta il massimo beneficio previsto dalla campagna.

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Chi preferisce l’allestimento Design può partire da 32.900 euro, rispetto ai 40.400 euro del listino. Anche in questo caso il risparmio raggiunge 7.500 euro. Tra le due REEV Hybrid rimane dunque una distanza di 2.000 euro, sia prima sia dopo l’applicazione delle agevolazioni, lasciando all’acquirente la scelta tra i due livelli di allestimento.

La promozione coinvolge anche la C10 completamente elettrica. Per la versione 81,9 kWh Design, il prezzo di partenza passa da 42.900 a 35.400 euro chiavi in mano. L’importo comprende il vantaggio cliente e il contributo legato alla consegna dell’usato, con una riduzione complessiva identica a quella delle REEV Hybrid.

Al top della gamma si colloca la C10 81,9 kWh AWD Design, proposta da 37.900 euro contro un listino di 45.400 euro. Se si vuole la variante a trazione integrale la differenza richiesta è quindi di 2.500 euro.

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L’offerta avviene proprio nel momento in cui nelle concessionarie italiane debutta la C10 Model Year 2027, aggiornata con Apple CarPlay e Android Auto wireless, nuovi sistemi di assistenza alla guida e maggiore spazio per i bagagli. Sulle versioni Design arrivano vetri anteriori acustici e regolazione lombare elettrica, pensati per migliorare il comfort a bordo.