Leapmotor conquista il premio Grimaldi: oltre 100.000 veicoli trasportati nel 2026

Il Gruppo Grimaldi ha deciso di premiare Leapmotor International conferendogli il Grimaldi Excellence Award 2026. Il premio è stato consegnato in Sardegna, durante la 27ª Convention Euromed “From Land to Sea”, e fa riferimento alla partnership che sta affiancando l’espansione internazionale del brand cinese. Nel 2026, hanno viaggiato con Grimaldi oltre 90 mila vetture Leapmotor tra Asia ed Europa e circa 13 mila tra Asia e America Latina.

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Leapmotor premiata da Grimaldi: il ruolo dei trasporti nella crescita del marchio

Questi numeri evidenziano in maniera piuttosto precisa un aspetto che spesso viene trascurato quando si parla del debutto di un nuovo costruttore sul mercato e cioè il trasporto delle sue auto. La distribuzione, sebbene meno appariscente di altre cose, richiede un’organizzazione in grado di seguire l’aumento dei volumi e collegamenti che siano il più regolari possibile. È proprio in questo consiste il lavoro svolto da Leapmotor International insieme a Grimaldi.

Come detto poc’anzi la maggior parte delle spedizioni interessa l’Europa, con oltre 90.000 veicoli movimentati attraverso la rete che collega il vecchio continente all’Asia. Il dato si riferisce alle auto trasportate e non dunque alle vendite o alle immatricolazioni. Ma fa capire quanto sia consistente l’attività logistica legata all’espansione del marchio, che ha intenzione di crescere sempre di più anche al di fuori dei confini cinesi.

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Per Grimaldi, Leapmotor merita il premio avendo fornito un forte impulso allo sviluppo della rete automobilistica internazionale. Il gruppo ha messo in evidenza il sostegno ricevuto fin dalle prime fasi della collaborazione e la continuità dell’impegno. Il premio riconosce proprio questo contributo fornito.

L’America Latina è uno dei casi richiamati in occasione della premiazione. La rotta dall’Asia verso la regione è in rapida espansione e rappresenta una delle iniziative strategiche di Grimaldi. Nel 2026 ha trasportato circa 13.000 veicoli Leapmotor. L’attività del marchio ha quindi sostenuto lo sviluppo di questo servizio, aggiungendosi ai volumi già movimentati sulle direttrici europee.

Alessandro Furnò, Vice President Global Supply Chain & Purchasing di Leapmotor International, ha commentato con soddisfazione il premio ricevuto. «Siamo onorati di ricevere il Grimaldi Excellence Award 2026», ha dichiarato. «Questo riconoscimento evidenzia la solidità di una collaborazione che si basa sulla fiducia, sull’eccellenza operativa e sulla comune ambizione di crescita. Mentre Leapmotor continua ad espandersi a livello globale, la logistica rimane un fattore chiave per il nostro successo».

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Nel caso di Leapmotor International, Grimaldi ha valorizzato anche il lavoro per rendere i trasporti efficienti e affidabili, con la possibilità di ampliarli seguendo le necessità del marchio. L’intesa interessa l’Europa, l’America Latina e altri mercati internazionali: aree nelle quali la disponibilità dei collegamenti accompagna lo sviluppo delle attività commerciali.

Furnò ha indicato l’intenzione di proseguire la collaborazione nei prossimi anni. Tra le priorità del lavoro condiviso restano l’efficienza dei trasporti, la sostenibilità e la capacità della catena di fornitura di sostenere l’espansione internazionale di Leapmotor. «Ringraziamo il Gruppo Grimaldi per questo riconoscimento e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione negli anni a venire», ha aggiunto.